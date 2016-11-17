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Искусственный интеллект и робот-помощник: в Беларуси проходит форум отечественных разработчиков

17 ноября 2016 14:40
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Новости Беларуси. Искусственный интеллект и робот-помощник. В Беларуси проходит форум отечественных разработчиков. Их предложения удивляют не только сферами применения, но и стоимостью.

Сегодня с роботом можно и в хоккей поиграть, и дистанционно зайти в нужную комнату в доме, даже находясь в другом городе,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Герасюта, заведующей сектором робототехники Объединённого института проблем информатики НАН Беларуси:
Роботом можно выполнять какие-то действия по манипулированию предметами дома. Сработала сигнализация, но я не хочу ехать домой, я хочу роботом посмотреть, зашёл туда человек или не зашёл. Или может это птичка, бывает, какая-то в стекло ударилась. Всякое такое может быть. Я именно хочу иметь робота, который патрулирует или ждёт моих команд, чтобы увидеть ситуацию.

# общество # Государственная инновационная политика # Сергей Герасюта

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