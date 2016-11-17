«Зеркало 3D» и композитные материалы: студенты Никита Заболоцкий и Иван Парфимович – об уникальных разработках

От сессии до сессии студенты не только весело живут, но и находят возможность для самореализации. Радует, что в белорусских вузах есть успешные молодые люди, которые не скрывают своих амбиций.

Никите Заболоцкому всего 18 лет. Парень учится на 2 курсе факультета прикладной математики и информатики Белорусского государственного университета. В столь юном возрасте Никита сумел стать одним из разработчиков перспективного проекта «Зеркало 3D». Программный продукт предназначен для организации интерактивной рекламы, увеличения продаж и анализа статистики поведения покупателя в салонах магазинов, витринах, торговых залах.

Проект, который разработал Никита, вошел в 10-ку лучших авторских разработок на Республиканском конкурсе «100 идей для Беларуси». И это далеко не единственная награда юноши.

На достигнутом Никита Заболоцкий останавливаться не собирается. Сейчас юноша занимается разработкой сервера по редактированию комиксов. Желаем целеустремленному студенту успехов!

А знаете ли вы, что такое композитные материалы с углеродными нанотрубками? О них студент факультета радиофизики и компьютерных технологий БГУ Иван Парфимович готов говорить часами. Ведь именно он является одним из авторов разработки, которая призвана улучшить нашу жизнь.

Над разработкой таких композитных материалов Иван трудится вместе со своим другом уже 2 года. Серьезная научная деятельность никак не мешает учебе. Юноша надеется, что результаты его кропотливых трудов и бессонных ночей по достоинству оценят на Республиканском конкурсе научных работ студентов за 2016 год.

Герои нашего сюжета не забывают хорошо учиться. Но помимо учебы их жизнь насыщена яркими и амбициозными проектами, которые они смело воплощают в жизнь.