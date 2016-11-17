Книжное чудо на ладони: Евгений Ксеневич, коллекционер миниатюрных книг – о своей коллекции

Книга с большой буквы, но… в миниатюрном исполнении! Такие экземпляры художественных произведений и привлекают коллекционера Евгения уже на протяжении 40 лет. Он вырос в окружении родительской литературы, а именно – в книжном искусстве печати и переплёта, в мире бумажных хранителей знаний, истории и поэзии.

Переплетаются мини-книги вручную, нередко в дорогую кожу, с золотым обрезом, изысканными вышивками и украшениями. Только представьте, каким мастерством нужно обладать гравёру для выполнения детальной иллюстрации на клочке размером не более 76 миллиметров!

Поэтому и тираж книг-малюток не превышает 1000 экземпляров.

Многие из них увидели жизнь ещё в прошлом веке, и, возможно, не раз перекочевывали из одной страны в другую. Но главное, за каждым миниатюрным изданием простирается свой шлейф воспоминаний об авторе, оформителе, содержании.

«Карманная» библиотека Евгения насчитывает сотни экземпляров на 60 языках мира. Они находятся в музейном хранилище и ждут своего звездного часа на выставке или в настоящей галерее миниатюрной книги, которая, возможно, когда-нибудь появится в Беларуси. А пока, «они греют душу уже тем, что я беру их в руки и смотрю», – говорит обладатель полной коллекции белорусских мини-книг.