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Оскорбления в интернете. Какая ответственность за это предусмотрена?

06 апреля 2021 09:20
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Общение в интернете не всегда приносит позитивные эмоции, порой доводится сталкиваться с оскорблениями и хамством. Но за грубость в Сети придется ответить, причем по закону. Если вы полагаете, что вас унизили или оскорбили на просторах Всемирной паутины, следует обратиться в правоохранительные органы.  

Оскорбления в интернете. Какая ответственность за это предусмотрена? -1

Александр Костюкевич, юрист:  
Уже с первого марта 2021 года в новом Кодексе об административных правонарушениях будет статья 10.2 за оскорбления, которая будет состоять из двух частей. Первая часть будет предусматривать ответственность до 30 базовых величин, а вторая часть – усложненная. Если у нас идет оскорбление с публичным выступлением в СМИ, в интернете – предусмотрена ответственность в виде штрафа от 10 до 200 базовых, также может быть арест и иные виды административной ответственности.  

Оскорбления в интернете. Какая ответственность за это предусмотрена? -4

С клеветой немного по-другому: статья 188, предусматривающая уголовную ответственность, в виде штрафа, исправительных работ, ареста, ограничения свободы до трех лет остается.  

Оскорбления в интернете. Какая ответственность за это предусмотрена? -7

Если слово обидчика может толковаться двояко и дело доходит до суда – назначается экспертиза, чтобы определить, является ли оно оскорбительным в контексте. Интернет дает мнимое чувство анонимности, защищенности и отстраненности от мира. Поэтому некоторые полагают, что, используя различные программные средства, смогут безнаказанно совершать правонарушения, в том числе клеветать и оскорблять, однако это не так.  

Оскорбления в интернете. Какая ответственность за это предусмотрена? -10

Александр Костюкевич:  
Если наши граждане думают, что сидят в интернете в каких-то чатах и их никто не видит, мы понимаем, что все оставляет электронные следы, IP-адреса, скриншоты страниц и намного проще доказать, нежели вас кто-то оскорбит или унизит на улице.  

Оскорбления в интернете. Какая ответственность за это предусмотрена? -13

Интернет – не место, где можно безнаказанно оскорблять и клеветать. Во Всемирной паутине действуют те же моральные ограничения, что и в реальной жизни, а значит, следует внимательно следить за своими словами.  

# Закон # общество # Александр Костюкевич # Кристина Сушкевич # Фотофакт # Интернет

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