Искреннее желание заботиться. Победительница конкурса «Минчанин года» рассказала о новом титуле

Вероника Макаревич, ведущая:

Умная, сильная, смелая, справедливая. И это далеко не полный список качеств. А вы что думали, завоевать титул «Минчанина года» легко? Почетное звание вручают только лучшему из лучших. Эльмира Шерметова – одна из них. О профессиональном пути женщины-руководителя в нашем следующем сюжете.

Эльмира Шерметова, директор ГУ «Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов № 2 г. Минска»:

Мое утро начинается, пожалуй, как у всех граждан города Минска: я просыпаюсь, готовлюсь и иду на свою любимую работу. К людям, которые вдохновляют меня каждый день и которые нуждаются в моей заботе. Перед каждым руководителем стоит множество задач, для решения которых нужно мыслить быстро и творчески. Таким редким талантом и обладает Эльмира Шереметова. В 19 лет, в роли учителя начальных классов, она начала свою профессиональную деятельность. Эльмира Шерметова:

Получила образование в Белорусском государственном университете. Спустя 11 лет плодотворной работы я поднялась по карьерной лестнице, стала заместителем директора, а в дальнейшем почти 10 лет возглавляла столичное учреждение образования. В школу меня привела любовь к детям, желание научить и показать красоту мира и людей, живущих в этом мире. Дальше – больше. Искреннее желание заботиться о тех, кто так сильно нуждается в поддержке, помогло женщине отыскать свое истинное призвание. Через несколько лет будущий минчанин года возглавила психоневрологичекий дом-интернат для престарелых и инвалидов.

Светлана Дударчик, культорганизатор ГУ «Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов №2 г. Минска»:

Особенно было радостно и приятно, что в 2022 году наш директор заслуженно получила высокое, почетное звание «Минчанин года». Мы гордились за нашего руководителя. Она очень требовательна как к себе, так и ко всем сотрудникам, которые работают в нашем учреждении. «Не рядом, а вместе. А вместе – мы сила». С таким гордым девизом Эльвира Шереметова радостно шагает по жизни. Позитив и хорошее настроение – залог успешной трудовой деятельности. Результат на лицо. Эльмира Шерметова:

Звание «Минчанин года» я удостоена за личный вклад в развитие социально-экономической деятельности Минска. Это события было для меня, конечно, полной неожиданностью, но, безусловно, для меня это очень волнительно и торжественно. Меня переполняли чувства. Это дает возможность трудиться, развиваться и работать еще лучше.

Екатерина Пукало, социальный работник ГУ «Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов № 2 г. Минска»:

Эльмира Алыбергеновна уже многие годы свой ум, талант, энергию руководителя отдает нашему дому-интернату. Она очень добрый, чуткий, отзывчивый руководитель, она всегда выслушает, всегда сообща мы решаем все важные задачи. Благодаря ее энергии, креативности, мы сегодня реализовали множество инновационных проектов. Это яркий, безусловно, талантливый человек, с открытым сердцем, который всю свою любовь дарит нашим подопечным, сотрудникам, своим близким. Открывать новые таланты и дарить людям путевку в жизнь – непростая миссия. Но для этой чуткой леди нет ничего невозможного. Мотивировать и вдохновлять – ее профессиональный долг. Эльмира Шерметова:

Все, что вы можете наблюдать в обеденном зале, создано руками наших подопечных, вместе с дружным, творческим коллективом. За плечами этой женщины 28-летний стаж работы в сфере образования. Наша героиня с улыбкой вспоминает пройденный путь и гордится успехами своих воспитанников. Сегодня в доме-интернате создано более 12 уникальных проектов. Каждый человек найдет занятие по душе.