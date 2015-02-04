Ирина Жихар, директор «Центра поддержки онкопациентов «Во имя жизни»: Я боялась химиотерапии, меня спасла гитара!

Ирина Жихар, директор социально-просветительского учреждения «Центр поддержки онкопациентов «Во имя жизни»:

Я очень боялась химиотерапии. У меня был такой ужас перед этой процедурой, что я не знала, как спасаться и стала играть на гитаре. В этом я видела спасение от своего страха. Рак - болезнь, которая не бессимптомно протекает. Если у нас в организме что-то разладилось: вчера было так, а сегодня так, - мы должны задуматься. Это первый сигнал. Когда у вас начались какие-то изменения в привычном образе жизни, а вы не знаете на них ответа. И эти изменения длятся не неделю, а месяц, два…

Меня тоже ничего не беспокоило. У меня опухоль третьей стадии диагностирована. А когда она у меня была на лице, она абсолютно не болела. Не знаю, чем я думала! Мне было 27 лет. У меня были такие планы! Думала, в аспирантуру поступлю. Ну, она растёт и растёт. Вот будет болеть - тогда и займусь. Так я думала. И она не болела.

Вторая опухоль - грудь, мне просто было неудобно спать. Я повернулась, и мне было неудобно. И когда я нащупала, не могла поверить: «Это что?». Но ничего меня не беспокоило. А опухоль была - 5 см.