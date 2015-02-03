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96 дней до Великой Победы: 3 февраля 1945 закончилась Висло-Одерская наступательная операция

03 февраля 2015 18:09
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Новости Беларуси. Наш телеканал продолжает обратный отсчет до 70-летия главной исторический даты 20 века. В этот день, 3 февраля 45-го, закончилась Висло-Одерская наступательная операция, в ходе которой  практически полностью освобождена Польша и Чехословакия. Советские войска продвинулись до верховьев Вислы и остановились примерно в 70-ти километрах от Берлина. Здесь наступление армии  завершилось, и началась подготовка к Берлинской операции. В нашей стране в это время уже идут восстановительные работы.  Предприятия переходят на выпуск продукции мирного времени. В первую очередь, выпускают алюминиевую посуду, горелки для керосиновых ламп, сельхозинвентарь, штепселевые вилки и другие товары народного потребления.  Возобновляют движение железные дороги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Воспоминания тех дней живут в памяти ветеранов до сих пор. Иван Николаевич рассказывает, как будучи разведчиком, в феврале 45 освобождал Польшу…

Иван Мороз, ветеран Великой Отечественной войны:
В Польше я похоронил почти всех своих товарищей, были ожесточенные бои.   Нам дана команда, разведчикам, обезвредить дзот во что бы то ни стало. Холодно было, халаты белые, три человека пошли по-пластунски, Вокруг обошли с тыльной стороны и бросили туда «гостинца» и им обезвредили, и наша армия сразу туда ..  Было до конца уверенность, что мы непобедимы, что мы победим сегодня-завтра, что победа будет за нами. 

Ежедневно зрители СТВ делятся своим видением тех далеких военных дней. Акция нашего телеканала, посвященная Великой победе, уже нашла отклик. В редакцию каждый день поступают звонки от зрителей, которые хотят поделиться впечатлениями от увиденного и услышанного. Если вы хотите рассказать свою историю, позвоните по телефонам горячей линии СТВ.  До Великой победы остается 96 дней.

# общество # Беларусь помнит # Иван Мороз

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