Ирина Костевич: Запад пытается оправдать свои беззаконные действия по экономической блокаде Беларуси

Запад пытается оправдать свои беззаконные действия по экономической блокаде Беларуси. Это подчеркнула министр труда и социальной защиты Ирина Костевич в Женеве. Там проходит Международная конференция труда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На ней Минск пытаются обвинить в том, что якобы наши люди не имеют возможности объединяться в профсоюзы и заключать коллективные договоры. МОТ предлагает ввести очередные ограничительные меры. Как показало время, санкционная война в отношении Беларуси не дает результатов, они не только не сломили экономику, но и спровоцировали предприятия к еще большему развитию. Министр труда и социальной защиты обратила внимание, что все больше стран понимают суть антибелорусской повестки, которую продвигает Запад в международных организациях, и выступают в поддержку нашей страны.

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:

У меня два вопроса к лоббистам резолюции. Первый. Разве профсоюзный статус дает карт-бланш на нарушение законов? Второй. Неужели изоляция Беларуси и ущемление интересов ее граждан – это подходящие инструменты для достижения высоких целей, которые стоят перед МОТ? Я уверена, что в зале нет ни одного человека, который бы не понимал, что это противоречит философии МОТ и целям ее документов, что это негативно скажется на экономических и социальных правах всех белорусов, прежде всего уязвимых – детей, инвалидов, стариков.