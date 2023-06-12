В санатории Минской области выявили опасный вирус, вызывающий лихорадку – учения Минздрава

Новости Беларуси. Учение по ликвидации очага опасной инфекции прошло в Минской области. По их замыслу, женщина вернулась из заграничной командировки в Гвинею, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже на родине, находясь в санатории, она пожаловалась на головную боль и спазм живота, а также резь в глазах. После осмотра дежурным врачом у пациентки установили болезнь, вызванную вирусом Марбург. Ситуация хоть и вымышленная, но специалисты детально отработали алгоритм действий: от организации лечебных и санитарно-противоэпидемических мероприятий до локализации и ликвидации очага вирусной лихорадки.

Анжела Галенчик, заведующая отделом эпидемиологии Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

С учетом геополитических условий, реально складывающейся эпидситуации в целом в мире и в сопредельных странах необходимо отыгрывать практические навыки в локализации чрезвычайных ситуаций. В том числе связанных с регистрацией заболеваний, имеющих международное значение.

Виктор Пономарев, заместитель генерального директора ОАО «Белагроздравница»:

Эти учения полезны тем, что здесь показан именно алгоритм действия всех служб, начиная от руководителя и заканчивая санитарочкой. То есть каждый понимает, что он должен делать, как правильно должен делать. Наши сотрудники, которые в этом участвуют и готовятся, проходят очень хорошую учебу. Это откладывается и не забывается.