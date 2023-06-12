Работники Минкульта пополнили ряды «Белой Руси»

Новости Беларуси. Деятели культуры должны быть вовлечены в жизнь страны более активно. Об этом заявил председатель «Белой Руси» Олег Романов во время акции «Гражданская позиция», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ее провели в Министерстве культуры, сотрудники которого сегодня пополнили ряды одного из самых массовых общественных объединений страны. Теперь свыше 80 % всего трудового коллектива имеют членский билет «Белой Руси». Есть он и у главы ведомства.

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:

Данная организация на протяжении многих лет себя зарекомендовала как позитивная, которая приносит реальную пользу для нашего общества, для наших людей. Мы не должны ни в коем случае формализовать работу. И она не формализована. Это правда, потому что каждый шаг виден. Он виден в масштабах нашего государства.

Олег Романов, председатель белорусской партии «Белая Русь»:

Сегодняшнее мероприятие станет начальным этапом для более широкого представительства «Белой Руси» во всех учреждениях культуры нашей страны. И я еще раз хочу подчеркнуть мысль о том, что это принципиально важно, потому что культура – это способ социализации человека.