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Работники Минкульта пополнили ряды «Белой Руси»

12 июня 2023 11:07
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Новости Беларуси. Деятели культуры должны быть вовлечены в жизнь страны более активно. Об этом заявил председатель «Белой Руси» Олег Романов во время акции «Гражданская позиция», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работники Минкульта пополнили ряды «Белой Руси»-1

Ее провели в Министерстве культуры, сотрудники которого сегодня пополнили ряды одного из самых массовых общественных объединений страны. Теперь свыше 80 % всего трудового коллектива имеют членский билет «Белой Руси». Есть он и у главы ведомства.

Работники Минкульта пополнили ряды «Белой Руси»-4

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:
Данная организация на протяжении многих лет себя зарекомендовала как позитивная, которая приносит реальную пользу для нашего общества, для наших людей. Мы не должны ни в коем случае формализовать работу. И она не формализована. Это правда, потому что каждый шаг виден. Он виден в масштабах нашего государства.

Работники Минкульта пополнили ряды «Белой Руси»-7

Олег Романов, председатель белорусской партии «Белая Русь»:
Сегодняшнее мероприятие станет начальным этапом для более широкого представительства «Белой Руси» во всех учреждениях культуры нашей страны. И я еще раз хочу подчеркнуть мысль о том, что это принципиально важно, потому что культура – это способ социализации человека.

Работники Минкульта пополнили ряды «Белой Руси»-10

Сегодня общественное объединение «Белая Русь», которое, как известно, переросло в партию, имеет более 200 тысяч активистов. По всей стране действует свыше 8,5 тысячи первичных организаций. Созданная в Министерстве культуры уже наметила план действий. В нем проведение диалоговых площадок, различных тематических мероприятий.

# Белая Русь # общество # Анатолий Маркевич # Олег Романов # Фотофакт

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