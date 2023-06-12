Как распознать черты манипулятора? Объясняет психолог

Все чаще люди пытаются овладеть искусством манипуляций, чтобы скрыто воздействовать на кого-то и добиваться желаемого. Однако не всегда замечают, как сами застревают в сетях манипулятивных играх.
Все чаще люди пытаются овладеть искусством манипуляций, чтобы скрыто воздействовать на кого-то и добиваться желаемого. Однако не всегда замечают, как сами застревают в сетях манипулятивных играх.
Нелли Куприянович, психолог:
Треугольник Карпмана – это психологическая игра, в которой есть три роли: жертва, спасатель и преследователь. Жертва – это инфантильная детская позиция, в которой нет абсолютно никакой ответственности, есть перенос ответственности еще и на других. Спасатель причиняет добро тогда, когда его не просят, через это самоутверждается в том, что он великий. Преследователь самоутверждается через жертву в своей власти.
Юлия Боброва, психолог ГУО «Детский сад № 239 г. Минска»:
На самом деле эти модели вырабатываются с течением жизни. Также они могут исходить именно из детства. Каждая позиция в этом треугольнике старается решить свою внутреннюю проблему, закрыть глубинную потребность. Ключевое здесь то, что игроки не решают проблему, которая у них существует, им важно и им выгодно находиться в этом треугольнике.
Есть механизмы смещения ролей, которые помогают сохранять контроль над ситуацией и поддерживать токсичную схему отношений. Проще говоря, это долгая, если не бесконечная, игра.
Нелли Куприянович:
Если вы начинаете жаловаться на жизнь, на судьбу, обвиняете всех и вся в своих проблемах – значит, вы уже в позиции жертвы. Если вам хочется срочно решать чьи-то проблемы – значит, вы уже в роли спасателя. Если вам хочется кого-то наказать, ткнуть человеку в его какие-то проблемы и ошибки – значит, вы уже преследователь.
Юлия Боброва:
Причины кроются в мышлении и поведении. И сейчас мы говорим не про какие-то точечные ситуации, а про ситуации, которые происходили систематически. Например, если девочке постоянно говорили: «Тебе нужно помогать другим, тебе нужно быть хорошей девочкой». Надо наблюдать в течении развития ребенка и не давать ситуации выходить в негативное русло.
Драматический треугольник встречается и в рабочих коллективах и даже в очереди на кассу в магазине. Проявления можно найти в любых человеческих отношениях, в любой коммуникации и даже внутри личности. Выход из этого положения – достаточно длительный процесс.
Нелли Куприянович:
Из любых психологических игр можно выходить только через осознанность. Как только у вас есть внутри маленький какой-то звоночек, что что-то не так происходит у вас в контакте с другим человеком, необходимо задавать себе вопросы: что я сейчас чувствую, в какой я сейчас позиции? Как только вы понимаете, какую роль сейчас занимаете, вы можете самостоятельно с собой договориться, что я это сейчас делать не буду, стоп.
Юлия Боброва:
В дальнейшем надо проанализировать: что я получаю из этой игры. Если вы уже поняли, какую потребность вы себе закрываете таким образом, необходимо направить решение этой проблемы в более приемлемое русло, которое не несет вам каких-то негативных последствий. Например, вам необходимо принимать какие-то решения, начните с малого, вы можете выбрать то место жительства, которое нравится вам, а не вашему мужу, маме, подруге.
Старайтесь не поддерживать сценарии участников игры. С трудностями лучше бороться в сопровождении специалиста, который бережно проведет вас по нужному пути.