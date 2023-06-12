Как распознать черты манипулятора? Объясняет психолог

Все чаще люди пытаются овладеть искусством манипуляций, чтобы скрыто воздействовать на кого-то и добиваться желаемого. Однако не всегда замечают, как сами застревают в сетях манипулятивных играх.

Нелли Куприянович, психолог:

Треугольник Карпмана – это психологическая игра, в которой есть три роли: жертва, спасатель и преследователь. Жертва – это инфантильная детская позиция, в которой нет абсолютно никакой ответственности, есть перенос ответственности еще и на других. Спасатель причиняет добро тогда, когда его не просят, через это самоутверждается в том, что он великий. Преследователь самоутверждается через жертву в своей власти.

Юлия Боброва, психолог ГУО «Детский сад № 239 г. Минска»:

На самом деле эти модели вырабатываются с течением жизни. Также они могут исходить именно из детства. Каждая позиция в этом треугольнике старается решить свою внутреннюю проблему, закрыть глубинную потребность. Ключевое здесь то, что игроки не решают проблему, которая у них существует, им важно и им выгодно находиться в этом треугольнике.

Есть механизмы смещения ролей, которые помогают сохранять контроль над ситуацией и поддерживать токсичную схему отношений. Проще говоря, это долгая, если не бесконечная, игра.

Нелли Куприянович:

Если вы начинаете жаловаться на жизнь, на судьбу, обвиняете всех и вся в своих проблемах – значит, вы уже в позиции жертвы. Если вам хочется срочно решать чьи-то проблемы – значит, вы уже в роли спасателя. Если вам хочется кого-то наказать, ткнуть человеку в его какие-то проблемы и ошибки – значит, вы уже преследователь.