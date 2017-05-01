Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Праздником труда

Новости Беларуси. Праздник труда и Международный день трудящихся. Первомай отмечают не только в нашей стране. В Беларуси, традиционно, акцент делается на чествовании тружеников и созидание результата свершений целых поколений.

Соотечественников с праздником поздравил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Эффективность и подъем экономики во многом определяют усилия тружеников в заводских и фабричных цехах, в шахтах и на строительных площадках, на полях и фермах. Именно они вносят достойный вклад в общую копилку национальных богатств, их трудолюбие и добросовестность являются надежным фундаментом настоящего и будущего нашей страны.

Александр Лукашенко подчеркнул, что общими усилиями мы сделаем родную Беларусь процветающей и пожелал всем крепкого здоровья, счастья и весеннего настроения.