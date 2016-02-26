ИП просят не штрафовать за отсутствие платежных терминалов до 1 июля

Новости Беларуси. Использование платежных терминалов сегодня стало поводом для встречи индивидуальных предпринимателей и представителей власти. Частники просят не штрафовать за отсутствие этого оборудования до 1 июля. Дискуссия вокруг этого вопроса развернулась 26 февраля в Минэкономики. Пользоваться системой безналичного расчета, согласно постановлению Совета Министров, предприниматели должны были начать с 1 января. Однако в реальности установили ее лишь единицы. Смущают предпринимателей и проценты за безналичный расчет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Яскевич, индивидуальный предприниматель:

Мы предложили, чтобы необходимым обстоятельством для установки терминала была выручка больше 60 миллионов. Банки за переводы и обналичку берут деньги. И если приходит покупатель вернуть деньги, что его по какой-то причине не устраивает товар, то мы должны нести заведомые убытки на сегодняшний день до 6%. Это тоже много и это надо оговаривать.

Олег Король, индивидуальный предприниматель:

Если в рамках торгового объекта находятся несколько торговых мест у индивидуального предпринимателя. Бывает и два, бывает и три. Мы просто предлагаем иметь всего один терминал.

Чиновники пообещали рассмотреть все пожелания. Результаты станут известны во время очередной встречи.