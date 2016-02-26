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История настоящей дружбы. Житель Вилейки почти 10 лет ухаживает за парализованным другом детства

26 февраля 2016 14:32
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Верность, которая не подвластна времени. Житель Вилейки на протяжении почти десятка лет ухаживает за своим другом детства, который получил тяжелую травму позвоночника и более двадцати лет прикован к постели. Игорь Бутер в своем стремлении стать другу-инвалиду и поваром, и сиделкой, и вдохновителем нисколько не колебался. История настоящей дружбы и человечности.

Врачи диагностировали перелом шейного отдела позвоночника и оставляли лишь малую долю надежды, что парень выживет. Многие годы вместе с Сергеем живет его друг детства, который был рядом в день происшествия. Их дружбе – почти 30 лет.

Игорь Бутер:
Так каждый бы поступил. Ничего особенного тут нет. Я на это по-философски смотрю. Значит, судьба у меня такая, такое предназначение.

Они помогли друг другу избавиться от вредных привычек. На жизнь глядят с оптимизмом и находят радость в мелочах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Игорь Бутер

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