История настоящей дружбы. Житель Вилейки почти 10 лет ухаживает за парализованным другом детства

Верность, которая не подвластна времени. Житель Вилейки на протяжении почти десятка лет ухаживает за своим другом детства, который получил тяжелую травму позвоночника и более двадцати лет прикован к постели. Игорь Бутер в своем стремлении стать другу-инвалиду и поваром, и сиделкой, и вдохновителем нисколько не колебался. История настоящей дружбы и человечности.

Врачи диагностировали перелом шейного отдела позвоночника и оставляли лишь малую долю надежды, что парень выживет. Многие годы вместе с Сергеем живет его друг детства, который был рядом в день происшествия. Их дружбе – почти 30 лет.

Игорь Бутер:

Так каждый бы поступил. Ничего особенного тут нет. Я на это по-философски смотрю. Значит, судьба у меня такая, такое предназначение.

Они помогли друг другу избавиться от вредных привычек. На жизнь глядят с оптимизмом и находят радость в мелочах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.