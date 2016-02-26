Первая социальная дача для пожилых людей откроется в деревне Острошицкий Городок

Новости Беларуси. Заслуженный отдых. Первую социальную дачу для пожилых людей планируется открыть в этом году под Минском. Возможность оказания новой социальной услуги на платной основе рассматривает центр социальной реабилитации детей-инвалидов и инвалидов «Росток» в деревне Острошицкий Городок. Отдохнуть на даче смогут городские жители, которые не имеют собственных приусадебных участков.

Пилотный проект «социальная дача» в Минской области реализован в 2013 году. Она находится в Вилейском районе в деревне Вязынь. Дом со всеми удобствами расположен на берегу Вилейского водохранилища. Одновременно здесь могут проживать до 6 человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.