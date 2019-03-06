«Ради вот этих моментов хочется делать»: рассказываем про дизайнера из агрогородка под Гродно

Новости Беларуси. Чтобы заниматься модой, не обязательно ехать в большой город, уверена дизайнер одежды из-под Гродно. Она открыла ателье в родном агрогородке Путришки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После окончания учебы девушка мечтала создавать эксклюзивные коллекции. Не просто желание, а талант, неоднократно признанный победами на конкурсах. Собственный бизнес на селе в области шитья одежды государство поддержало субсидией. Историю, которая вдохновляет, узнала корреспондент Галина Буро.

Чтобы оказаться на рабочем месте, ей достаточно всего несколько секунд, ведь ателье находится прямо в родительском доме на первом этаже. Не работа, а мечта – теперь уже с уверенностью может сказать Татьяна Русиняк. А ведь еще совсем недавно для молодого дизайнера только после университета не нашлось работы по специальности.

Татьяна Русиняк, дизайнер:

Начать свое дело, конечно, мне помогло то, что я пошла в центр занятости и узнала про то, что вообще есть такое обучение на предпринимательство. И то, что дают субсидию.

Как житель сельской местности Татьяна получила субсидию в 2600 рублей. Этих денег как раз хватило на трикотажную и производственную швейные машинки, манекен и профессиональный утюг с парогенератором. Поначалу о швейном ателье знали только местные жители Путришек, но реклама и особенно сарафанное радио сделали свое дело.

Галина Буро, СТВ:

От строгих костюмов до роскошных свадебных платьев – индивидуальные заказы посыпались со всей округи, в том числе из Гродно. К тому же Татьяна создает еще и авторские коллекции для модных показов и фестивалей. Например, на мне сейчас какое платье? Татьяна Русиняк:

Этника индейцев.

А еще она создает украшения, от этностиля до гламура. Продает их в магазины, сотрудничает с модельным агентством.

Татьяна Русиняк:

Очень, конечно, приятно, когда ты что-то делаешь, создаешь, а потом это идет по подиуму. Или когда видишь, что люди счастливы, надев одежду, которую я им сделала. Ради вот этих моментов хочется делать.

Сегодня кутюрье вспоминает, как трудно было решиться. На деле же вышло не так страшно: помогли и с деньгами, и с бизнес-планом. Сейчас Татьяна уже точно знает секрет любого успешного проекта – это движение навстречу. И для своего, пусть пока еще малого бизнеса, она видит большие перспективы.

И, конечно же, в будущем тоже рассчитывает на помощь государства. Ну а в таких случаях, как отметил Александр Лукашенко во время «Большого разговора», страна всегда подставит плечо. Президент Беларуси: Мы очень много сделали, чтобы человек сегодня мог заработать для себя и для своей семьи Швейное дело, парикмахерские услуги, торговля. Все больше людей решаются открыть свое дело на селе. Только в Гродненском районе в год выдают около восьми субсидий.

Нелли Мицура, начальник отдела государственной службы занятости Гродненского райисполкома:

Если гражданин давно планировал это, но никак не мог решиться, то субсидия – как раз и есть такой вариант, который может реализовать мечты гражданина об организации своей индивидуальной деятельности.