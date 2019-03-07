8 марта сотрудники ГАИ будут дарить женщинам-водителям цветы

Новости Беларуси. Последний рабочий день на этой неделе, без сомнения, будет наполнен теплыми словами и весенним настроением. Белорусские женщины принимают поздравления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже несколько дней в Минске царит предпраздничная суета. В цветочных магазинах идет бойкая торговля: розы, тюльпаны, герберы, лилии, горшечные цветы – ассортимент существенно увеличен.