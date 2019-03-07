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8 марта сотрудники ГАИ будут дарить женщинам-водителям цветы

07 марта 2019 06:26
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Новости Беларуси. Последний рабочий день на этой неделе, без сомнения, будет наполнен теплыми словами и весенним настроением. Белорусские женщины принимают поздравления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

8 марта сотрудники ГАИ будут дарить женщинам-водителям цветы-1

Уже несколько дней в Минске царит предпраздничная суета. В цветочных магазинах идет бойкая торговля: розы, тюльпаны, герберы, лилии, горшечные цветы – ассортимент существенно увеличен.

8 марта сотрудники ГАИ будут дарить женщинам-водителям цветы-4

И еще одна традиция этих дней. Проверка водительских документов для каждой автомобилистки сегодня может обернуться вручением цветов и приятных подарков. Как обещают сотрудники ГАИ, без внимания не останутся и дамы-пешеходы.

# 8 Марта # общество # Фотофакт

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