Первый заместитель генсека ООН в Минске: «Если две женщины собрались вместе, то они могут решить все вопросы»

Новости Беларуси. Представители 40 стран и международных организаций примут участие в региональном форуме национальных координаторов по достижению Целей устойчивого развития, который откроется 21 февраля в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ликвидация бедности, борьба с неравенством и несправедливостью, улучшение экологии – решение этих проблем среди 17 целей повестки дня-2030. Два года назад эту стратегию приняли все страны, входящие в ООН.