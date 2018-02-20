Первый заместитель генсека ООН в Минске: «Если две женщины собрались вместе, то они могут решить все вопросы»
Новости Беларуси. Представители 40 стран и международных организаций примут участие в региональном форуме национальных координаторов по достижению Целей устойчивого развития, который откроется 21 февраля в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ликвидация бедности, борьба с неравенством и несправедливостью, улучшение экологии – решение этих проблем среди 17 целей повестки дня-2030. Два года назад эту стратегию приняли все страны, входящие в ООН.
Первый заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Амина Мохаммед также примет участие в форуме. Она приехала к нам по приглашению Марианны Щеткиной – национального координатора по Целям устойчивого развития в Беларуси. О таком высоком визите договорились во время прошлогодней встречи в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
Марианна Щеткина, национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития, заместитель председатели Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Это региональный форум, и мы рассчитываем на дискуссию. Благодаря такому высокому участию у нас высокое представительство на нашей дискуссионной площадке. У нас очень большие ожидания от форума, но я думаю, что, прежде всего, свои ожидания выскажет госпожа Мохаммед.
Амина Мохаммед, первый заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций:
Если две женщины собрались вместе, то они могут решить все вопросы. Поэтому я очень счастлива быть здесь, на белорусской земле. Впереди у нас очень важный форум, форум, посвященный 17 Целям устойчивого развития. Беларусь предложила свою площадку для проведения этого мероприятия не только для того, чтобы обсудить, что уже сделано, но и для обсуждения проблем и выработки решений.