Интернет-кафе для пенсионеров открыли в Березино. Занятия расписаны на несколько недель вперед

Новости Беларуси. Интернет-кафе для пенсионеров открыли в Березино. Оснастить местный территориальный центр социального обслуживания населения компьютером и принтером помогла республиканская программа по поддержке людей пожилого возраста. Сегодня занятия расписаны на несколько недель вперед.

Заниматься в Интернет-кафе приходят как уверенные пользователи, так и те, кто никогда не касался мышки и клавиатуры, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Между тем, азы компьютерной грамоты пенсионеры осваивают успешно. Для большинства занятия – это еще дополнительная возможность встретиться с друзьями и с пользой провести свое время.

Татьяна Немирко, специалист ГУ «Березинский территориальный центр социального обслуживания населения»:

Компьютер пока только один, но мы будем работать в направлении расширения, потому что Интернет-кафе все-таки предполагает наличие как минимум нескольких компьютеров и возможность собственного отдельного кабинета.

Уже в наш клуб пришли шесть человек, с которыми мы будем заниматься три или четыре месяца, раз в неделю по одному часу, индивидуально.

Софья Трусевич, жительница Березино:

Детям учить нас некогда – они все далеко. А тут у нас представилась возможность изучить Интернет или вообще возможности компьютера. Это же фантастика.

Мы сюда идем, чтобы пообщаться, позаниматься.

Бронислав Трусевич, житель Березино:

Освоить хотя бы на среднем уровне – это хорошо. Больше, я думаю, нам и не надо. Интернет – это нужная и полезная вещь.