Интересуют технологии, организация производства. Делегация Иркутской области посетила Беларусь – о чём говорили?

Новости Беларуси. Промышленная кооперация и деловые контакты. Беларусь посещает делегация Иркутской области во главе с заместителем губернатора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Программа визита интенсивная – промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Партнеры из восточно-сибирского региона уже познакомились с выставкой «Белагро» и работой БНБК. А ставка в близком для Иркутска Брестском регионе – на предметный разговор о контрактах и поставках. Когда расстояние не помеха – репортаж Кристины Протосовицкой.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Брестский и Иркутский регионы отделяют 7 тысяч километров. Однако это не мешает выстраивать экономически обоснованные отношения. Так, встречи руководителей областей выливаются в предметный разговор и контракты. Рабочий день в Бресте иркутской делегации (а это 16 человек, многие из которых впервые в Беларуси) начался со встречи с руководством Брестской области. Глава Юрий Шулейко – ответственный за сотрудничество Иркутской области и Беларуси в целом. Товарооборот между дружественным регионами за первый квартал 2023 года вырос в три раза. Нынешний диалог крайне деловой и предметный: поставки сельскохозяйственной техники, мясной продукции, обмен опытом в аграрном секторе.

Анатолий Прокопьев, заместитель губернатора Иркутской области (Россия):

Мои коллеги из правительства направили предложения по инновационным проектам, которые мы у себя развиваем. Транспортно-логистический центр – по строительству ведется речь и о возможности участия непосредственно белорусской стороны – коллег Брестской области. Мы предлагаем участие в инновационных проектах по территориям опережающего развития. Я думаю, найдем точки соприкосновения и будем взаимодействовать на 100 %.

Союзное государство на практике – это крепкие кооперационные связи. Отношения между странами если и отличаются от межличностных, то как раз тем, что здесь не стыдно говорить открыто о взаимной выгоде, в частности в экономике. Иркутская область по площади в 23 раза превышает Брестскую. Российский регион развивает сельское хозяйство – в этом плане западному белорусскому есть чем поделиться. Сегодня здесь производят почти треть белорусского экспорта продовольствия. Свои аналоги зарубежных широкозахватных сеялок представляет Брестский электромеханический завод. Наравне с МТЗ трактора уже ходят по полям восточно-сибирского региона, будут трудиться на благо партнеров.

Павел Гальмак, директор Брестского электромеханического завода:

На 95 % локализация именно белорусская. Качество сборки, сервис, сервисное обслуживание, потому что мы здесь на месте и можем охватить всю страну. Запчасти – проблем нет.

Как взаимодействовать на практике – руководители крупнейших предприятий по производству мяса из Иркутской области отправились знакомиться с флагманом отечественной переработки – Брестским мясокомбинатом. Сегодня предприятие производит треть колбасной продукции в стране. К слову, министр сельского хозяйства российского региона по первому образованию – инженер пищевых производств, а потому разговор в деталях.

Илья Сумароков, министр сельского хозяйства Иркутской области (Россия):

То, о чем мы договаривались, когда приезжал премьер-министр Беларуси к нам, все это вошло сегодня в состав программы. Действительно, нам интересно не только сельхозпроизводство, но и нам интересен опыт белорусов по развитию пищевой перерабатывающей промышленности. Нам интересна технология, организация производства, производственных процессов, логистика, складское хранение. У нас есть задача по проектированию и строительству новых мясокомбинатов, объектов.