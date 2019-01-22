«Не квартира, а вытрезвитель!»: почему минчанка замерзает в собственном доме?
Начало отопительного сезона в 2018 году стало рекордным за последние 20 лет. Тепло в столичные квартиры начало поступать уже с 1 октября. Главным критерием является температура. Если за окном в течение 5 дней – ниже 10 со знаком плюс, а в доме всё в порядке с системой отопления, то предстоящих заморозков можно не бояться. Однако спрятаться от холодов в собственной квартире удаётся не всем.
Ольга Тарасова:
Вот так я хожу по дому, одета, как кукла на чайник. Очень холодно.
Двое колгот, двое свитеров и ещё тёплый халат.
Тёплая одежда, обогреватель и полы с подогревом, а в кухне постоянно работает газовая плита – по словам женщины, это единственный способ согреться. Ольга Викторовна Тарасова живет в доме № 59 по ул. Нестерова уже 22 года.
Женщина вспоминает: проблемы с отоплением в доме были всегда, но сейчас, если температура на улице минусовая – находиться в квартире невыносимо.
Ольга Тарасова:
Иду в кухню, прихожу, открываю свою духовочку, включаю 250 градусов – и идёт обогревание.
Я живу здесь, в кухне, потому что там невозможно, спальню я закрываю, там у меня 15 градусов.
Где-то в 90-ых – 2000-ых у нас отопление стало очень плохим, было по 12 градусов в квартире, я даже не знаю, как в то время мы выжили. Потом немножечко наладилось. Сейчас у нас была авария, я не знаю, в теплоузле что-то варили, и с 14 декабря у меня стали холодные батареи. Люди на верхних этажах замерзают, не только в нашем подъезде, по всему дому. Невозможно жить! Я сплю одетая, сплю под тремя одеялами. Утром встаю и бегу сразу в кухню, включаю духовку и обогреватели. 300 киловатт я плачу за свет, и ещё плачу за холодные батареи. До меня, вообще, не доходит отопление, я мучаюсь.
В настоящее время в стране действует система государственных соцстандартов, которые должны обеспечивать своим жильцам службы ЖКХ и Минэнерго, в том числе, стандарты температуры в жилых домах. Существует критический минимум: 18 градусов по Цельсию, а, значит, температура в квартире, по санитарным нормам, не должна опускаться ниже.
На термометре в квартире Ольги Викторовны днём от силы набегает 16 градусов, а ночью температура может понижаться.
Ольга Тарасова:
Сегодня, когда мне сказали, что приедет телевидение, у меня стали батарейки тёплые. Сейчас чуть-чуть потеплели.
Ольга Викторовна уверяет: со своей леденящей кровь проблемой она не раз обращалась в ЖЭС, температуру в квартире измеряли специальным прибором, который, на удивление женщины, показал заветные 18.
Ольга Тарасова:
Я сколько ходила в ЖЭС, сколько просила: придите, посмотрите, что такое, что случилось.
Они приходят с термометром и замеряют температуру воздуха в квартире. А я ведь ещё обогреваюсь дополнительно электроплитой, обогревателями.
И это, как выяснилось, вполне объяснимо. Температура на домашнем градуснике может не совпасть с показаниями термометра комиссии. Замеры производятся в середине комнаты, где вполне могут «набежать» лишние 2 градуса. Тогда никаких мер по утеплению квартиры ЖЭС предпринимать не будет.
Ольга Тарасова:
Сейчас у меня бронхит, я каждую зиму болею, потому что нет должного отопления.
Ко мне приезжали на Новый год родственники из Новосибирска и Москвы, уехали раньше. Говорят: «Как вы здесь живёте? Не квартира, а вытрезвитель!»
С претензиями замерзающей Ольги Викторовны отправляемся в ЖЭУ-3, где греют и батареи, и разговоры об очередном обращении гражданки Тарасовой. Здесь владелицу квартиры знают не понаслышке, и наличие проблемы с отоплением признают, но, по мнению обслуживающей организации, их вины в случившемся нет.
Кристина Латышева, исполняющий обязанности заместителя директора по эксплуатации жилищного фонда:
Тарасова Ольга Викторовна обратилась в ЖЭУ-3 Заводского района в ноябре прошлого года с проблемой: низкое отопление в квартире. Жилой дом №59 по улице Нестерова оборудован автоматической системой регулирования системы отопления. Система отопления работает в заданном режиме, согласно графику теплоснабжающей организации. Специалистами было установлено, в квартире произведено переоборудование системы отопительных приборов. Обращений жильцов дома по поводу неудовлетворительной работе системы отопления не поступало, только из этой квартиры.
Несоответствие температурного режима в квартире Тарасовой вызвано тем, что она самовольно переоборудовала отопительные приборы, заменила проектные конвектора на чугунные радиаторы, это и вызвало понижение температуры в квартире.
Согласно законодательству, производить замену отопительных приборов самовольно жильцы не имеют права. Иначе нарушителю грозит штраф.
Дарина Гулюта, юрист:
В соответствии с положением об условиях и порядке переустройства и перепланировки, к работам по переустройству и перепланировке относится замена и перенос центрального отопления. Для выполнения этих работ необходимо получить письменное согласование местного исполнительного и распорядительного органа, а также произвести разработку проектной документации. Самовольное выполнение данных работ запрещено.
За нарушение правил пользования жилыми помещениями предусмотрена административная ответственность, санкция которой предусматривает наложение штрафа в размере до 30 базовых величин.
Кристина Латышева:
Гражданке Тарасовой было дано разъяснение, выдано предписание о приведении системы в проектное состояние. В настоящее время на гражданку Тарасову будет составлен протокол об административном правонарушении и выдано повторное предписание: в срок до 23 января привести отопительные приборы в проектное состояние.
В случае неисполнения данного предписания вопрос будет решён в судебном порядке.
Чтобы устранить проблему и избежать судебных тяжб, Ольге Викторовне всё же придётся вернуть радиаторы в прежнее состояние. И только тогда в её дом, наконец, придут тепло и уют.