«Не квартира, а вытрезвитель!»: почему минчанка замерзает в собственном доме?

Начало отопительного сезона в 2018 году стало рекордным за последние 20 лет. Тепло в столичные квартиры начало поступать уже с 1 октября. Главным критерием является температура. Если за окном в течение 5 дней – ниже 10 со знаком плюс, а в доме всё в порядке с системой отопления, то предстоящих заморозков можно не бояться. Однако спрятаться от холодов в собственной квартире удаётся не всем.

Ольга Тарасова:

Вот так я хожу по дому, одета, как кукла на чайник. Очень холодно. Двое колгот, двое свитеров и ещё тёплый халат. Тёплая одежда, обогреватель и полы с подогревом, а в кухне постоянно работает газовая плита – по словам женщины, это единственный способ согреться. Ольга Викторовна Тарасова живет в доме № 59 по ул. Нестерова уже 22 года.

Женщина вспоминает: проблемы с отоплением в доме были всегда, но сейчас, если температура на улице минусовая – находиться в квартире невыносимо. Ольга Тарасова:

Иду в кухню, прихожу, открываю свою духовочку, включаю 250 градусов – и идёт обогревание. Я живу здесь, в кухне, потому что там невозможно, спальню я закрываю, там у меня 15 градусов. Где-то в 90-ых – 2000-ых у нас отопление стало очень плохим, было по 12 градусов в квартире, я даже не знаю, как в то время мы выжили. Потом немножечко наладилось. Сейчас у нас была авария, я не знаю, в теплоузле что-то варили, и с 14 декабря у меня стали холодные батареи. Люди на верхних этажах замерзают, не только в нашем подъезде, по всему дому. Невозможно жить! Я сплю одетая, сплю под тремя одеялами. Утром встаю и бегу сразу в кухню, включаю духовку и обогреватели. 300 киловатт я плачу за свет, и ещё плачу за холодные батареи. До меня, вообще, не доходит отопление, я мучаюсь.

В настоящее время в стране действует система государственных соцстандартов, которые должны обеспечивать своим жильцам службы ЖКХ и Минэнерго, в том числе, стандарты температуры в жилых домах. Существует критический минимум: 18 градусов по Цельсию, а, значит, температура в квартире, по санитарным нормам, не должна опускаться ниже. На термометре в квартире Ольги Викторовны днём от силы набегает 16 градусов, а ночью температура может понижаться.

Ольга Тарасова:

Сегодня, когда мне сказали, что приедет телевидение, у меня стали батарейки тёплые. Сейчас чуть-чуть потеплели. Ольга Викторовна уверяет: со своей леденящей кровь проблемой она не раз обращалась в ЖЭС, температуру в квартире измеряли специальным прибором, который, на удивление женщины, показал заветные 18. Ольга Тарасова:

Я сколько ходила в ЖЭС, сколько просила: придите, посмотрите, что такое, что случилось. Они приходят с термометром и замеряют температуру воздуха в квартире. А я ведь ещё обогреваюсь дополнительно электроплитой, обогревателями.

И это, как выяснилось, вполне объяснимо. Температура на домашнем градуснике может не совпасть с показаниями термометра комиссии. Замеры производятся в середине комнаты, где вполне могут «набежать» лишние 2 градуса. Тогда никаких мер по утеплению квартиры ЖЭС предпринимать не будет. Ольга Тарасова:

Сейчас у меня бронхит, я каждую зиму болею, потому что нет должного отопления. Ко мне приезжали на Новый год родственники из Новосибирска и Москвы, уехали раньше. Говорят: «Как вы здесь живёте? Не квартира, а вытрезвитель!» С претензиями замерзающей Ольги Викторовны отправляемся в ЖЭУ-3, где греют и батареи, и разговоры об очередном обращении гражданки Тарасовой. Здесь владелицу квартиры знают не понаслышке, и наличие проблемы с отоплением признают, но, по мнению обслуживающей организации, их вины в случившемся нет.

Кристина Латышева, исполняющий обязанности заместителя директора по эксплуатации жилищного фонда:

Тарасова Ольга Викторовна обратилась в ЖЭУ-3 Заводского района в ноябре прошлого года с проблемой: низкое отопление в квартире. Жилой дом №59 по улице Нестерова оборудован автоматической системой регулирования системы отопления. Система отопления работает в заданном режиме, согласно графику теплоснабжающей организации. Специалистами было установлено, в квартире произведено переоборудование системы отопительных приборов. Обращений жильцов дома по поводу неудовлетворительной работе системы отопления не поступало, только из этой квартиры. Несоответствие температурного режима в квартире Тарасовой вызвано тем, что она самовольно переоборудовала отопительные приборы, заменила проектные конвектора на чугунные радиаторы, это и вызвало понижение температуры в квартире.

Согласно законодательству, производить замену отопительных приборов самовольно жильцы не имеют права. Иначе нарушителю грозит штраф. Дарина Гулюта, юрист:

В соответствии с положением об условиях и порядке переустройства и перепланировки, к работам по переустройству и перепланировке относится замена и перенос центрального отопления. Для выполнения этих работ необходимо получить письменное согласование местного исполнительного и распорядительного органа, а также произвести разработку проектной документации. Самовольное выполнение данных работ запрещено. За нарушение правил пользования жилыми помещениями предусмотрена административная ответственность, санкция которой предусматривает наложение штрафа в размере до 30 базовых величин.

Кристина Латышева:

Гражданке Тарасовой было дано разъяснение, выдано предписание о приведении системы в проектное состояние. В настоящее время на гражданку Тарасову будет составлен протокол об административном правонарушении и выдано повторное предписание: в срок до 23 января привести отопительные приборы в проектное состояние. В случае неисполнения данного предписания вопрос будет решён в судебном порядке.