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Инспекция по делам несовершеннолетних: Не наступать на «грабли» и учиться на чужих ошибках!

03 марта 2017 11:50
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Добрый, понимающий и одновременно строгий взгляд. За 10 лет работы в инспекции по делам несовершеннолетних Советского района города Минска Сергей Александрович практически ежедневно пропускает через себя массу непростых вопросов, связанных с поведением подростков.

Артёма в скором времени могут снять с учёта. Около полугода назад парень совершил проступок в отношении самого близкого человека.

Инспектору важно не перегнуть палку, чтобы не травмировать психику и не понизить самооценку подростка.

В нашем непростом мире подростку оступиться очень просто. Особенно, если родители не оказывают ему должного внимания и не окружают заботой. Семья – источник  всего, именно здесь формируется личность маленького человека. Поэтому, помимо работы с подростками инспекция помогает и неблагополучным семьям.

Эта столичная семья на учёте уже несколько лет. Маму лишили родительских прав, но она сумела их восстановить. Четверо детей и новый супруг, занятый ремонтом кухни для счастливых семейных чаепитий… Сергей Александрович регулярно навещает эту семью, помогает адаптироваться в обществе.

Можно надеяться, что у этих детей всё будет в порядке и в этом, безусловно, есть немалая  заслуга человека в форме. Сергей Александрович  считает, что просто выполняет свой долг.

# общество # Милиция Беларуси # Фотофакт # Сергей Карпович # Дети # Артём Сидорик

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