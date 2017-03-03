Инспекция по делам несовершеннолетних: Не наступать на «грабли» и учиться на чужих ошибках!

Добрый, понимающий и одновременно строгий взгляд. За 10 лет работы в инспекции по делам несовершеннолетних Советского района города Минска Сергей Александрович практически ежедневно пропускает через себя массу непростых вопросов, связанных с поведением подростков.

Артёма в скором времени могут снять с учёта. Около полугода назад парень совершил проступок в отношении самого близкого человека.

Инспектору важно не перегнуть палку, чтобы не травмировать психику и не понизить самооценку подростка.

В нашем непростом мире подростку оступиться очень просто. Особенно, если родители не оказывают ему должного внимания и не окружают заботой. Семья – источник всего, именно здесь формируется личность маленького человека. Поэтому, помимо работы с подростками инспекция помогает и неблагополучным семьям.

Эта столичная семья на учёте уже несколько лет. Маму лишили родительских прав, но она сумела их восстановить. Четверо детей и новый супруг, занятый ремонтом кухни для счастливых семейных чаепитий… Сергей Александрович регулярно навещает эту семью, помогает адаптироваться в обществе.

Можно надеяться, что у этих детей всё будет в порядке и в этом, безусловно, есть немалая заслуга человека в форме. Сергей Александрович считает, что просто выполняет свой долг.