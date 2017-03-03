Более 20 многодетных женщин со всех районов Минской области 3 марта получили Орден матери

Новости Беларуси. Благодарность за большую семью. Более 20 многодетных женщин со всех районов Минской области получили Орден матери. Церемония в облисполкоме получилась по-настоящему домашней. Вместе с многодетными мамами на торжество пригласили отцов, которые также участвуют в воспитании детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марина Чернухо, многодетная мать:

Когда пять детей, три ребенка, постоянно каждый подбежит, поцелует. Это столько раз можно сходить в школу в первый класс, столько раз услышать «мама», первые шаги. Вся жизнь в эмоциях проходит, у мамы продлевается жизнь таким образом.

К высокой государственной награде полагается и финансовая бонус – 900 рублей. Сегодня только в столичном регионе насчитывается около 15 тысяч многодетных семей.