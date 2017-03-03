Александр Кобрусев: милиция выполняет свои обязанности по защите законных интересов и граждан, и государства

Новости Беларуси. Белорусская милиция отмечает вековой юбилей. В Минске с самого утра к памятнику сотрудникам, погибшим при исполнении служебного и воинского долга, возложили цветы и венки. О тех, кто до последнего оставался верен долгу, вспоминали их родные и близкие, сослуживцы и ветераны МВД.

Вероника Демьянова, инспектор по делам несовершеннолетних Оршанского отдела внутренних дел на транспорте:

В 1996 году мой отец при исполнении служебных обязанностей погиб. Когда случилась эта трагедия, наверное, в тот момент, хотя мне не было еще и 12 лет, но для себя тогда поставила цель продолжить династию, то, что начал отец.

Поздравить белорусских блюстителей порядка приехали делегации из 16 стран. Мероприятия по случаю юбилея проходят во всех регионах страны. Основные из них – в Минске. Вечером во Дворце Республики состоятся торжественное собрание и праздничный концерт.

По результатам соцопросов, около 70% жителей страны доверяют милиции и готовы оказывать ей посильную помощь. Беларусь входит в десятку стран с наименьшим уровнем преступности и высокой безопасностью.

Александр Кобрусев, заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь:

За 100 лет милиция прошла много этапов своего развития, становления, изменения. И, конечно, сегодня сравнивать современную милицию – она мобильная, высокопрофессиональная. Сотрудники имеют классическое белорусское образование. Я думаю, что те оценки, которые сегодня дают граждане, говорят о том, что милиция выполняет свои обязанности по защите законных интересов и граждан, и государства.

История белорусской милиции начинает отсчет с 4 марта 1917 года. Тогда в Минске на смену царской полиции пришла народная милиция, которую возглавил Михаил Фрунзе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В день юбилея в центре Минска состоится торжественный марш подразделений Министерства внутренних дел Беларуси. К его участникам с речью обратится глава государства. Трансляция с Октябрьской площади будет вестись в прямом телеэфире.