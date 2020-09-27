Иностранные студенты об учёбе в Беларуси: «Гродненский медуниверситет по рейтингам был выше всех»
Новости Беларуси. Учиться в Беларусь едут со всего мира. Только в Гродненском медицинском университете представлены студенты десятков стран. В основном, государств Азии и Африки. Есть и представители таких экзотических, как Шри-Ланка и Мальдивы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Ахмед Шабин, студент Гродненского государственного медицинского университета:
Здесь хорошее образование, хорошая погода, хорошие люди. Сначала было тяжело, потому что не знаем русский язык, а пациенты говорят по-русски, но сейчас, на пятом курсе мне уже легко. После шестого курса я буду дома, на Мальдивах работать.
Новый ректор Гродненского меда: «Я глубоко убеждена, что выходя из этого вуза нужно быть патриотом»
Дмитрий Боярович, корреспондент:
Расскажи, почему из Туркменистана ты приехал в Беларусь учиться?
Артем Ладейщиков, студент Гродненского государственного медицинского университета:
Из-за рейтинга. Я много университетов смотрел. Гродненский государственный медицинский университет по рейтингам был выше всех, поэтому я сюда приехал.
Дмитрий Боярович:
А в Туркменистане есть медицинские университеты?
«Одно-два занятия и уже студенты ориентируются». Преподаватели Гродненского меда рассказали об учебном процессе
Артем Ладейщиков:
Да, есть медицинские университеты, но они дорогие.
Дмитрий Боярович:
Как вообще отношения с ребятами, с белорусами, с другими ребятами из твоей страны здесь?
Артем Ладейщиков:
Хорошие отношения, белорусские ребята очень такие энергичные, веселые, смешные. Да, самое главное – смешные.