Иностранные студенты об учёбе в Беларуси: «Гродненский медуниверситет по рейтингам был выше всех»

Новости Беларуси. Учиться в Беларусь едут со всего мира. Только в Гродненском медицинском университете представлены студенты десятков стран. В основном, государств Азии и Африки. Есть и представители таких экзотических, как Шри-Ланка и Мальдивы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ахмед Шабин, студент Гродненского государственного медицинского университета: Здесь хорошее образование, хорошая погода, хорошие люди. Сначала было тяжело, потому что не знаем русский язык, а пациенты говорят по-русски, но сейчас, на пятом курсе мне уже легко. После шестого курса я буду дома, на Мальдивах работать.

Дмитрий Боярович, корреспондент: Расскажи, почему из Туркменистана ты приехал в Беларусь учиться?

Артем Ладейщиков, студент Гродненского государственного медицинского университета:

Из-за рейтинга. Я много университетов смотрел. Гродненский государственный медицинский университет по рейтингам был выше всех, поэтому я сюда приехал.

Дмитрий Боярович:

А в Туркменистане есть медицинские университеты?

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