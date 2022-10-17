Иностранцы-закладчики задержаны в Минске. Возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. В Минске задержали двух иностранцев, работающих на интернет-наркомаркет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Известно, что они получали оптовые партии психотропа, на съемной квартире фасовали их на мелкие дозы и раскладывали на территории столицы. При себе у фигурантов и в тайниках-закладках оперативники обнаружили 75 свертков с особо опасным психотропным веществом альфа-PVP.

– За что задержан?

– За закладки.

– Закладки чего?

– Наркотические.

– Сколько закладок вы успели сделать?

– 10.

Дмитрий Белик, заместитель начальника Октябрьского РУВД Минска:

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий в тайниках на территории столицы были обнаружены еще 42 закладки, а по месту жительства изъято 70 граммов нерасфасованного особо опасного психотропа альфа-PVP, весы и изолента. Общий вес изъятого психотропа составляет около 150 граммов.