Иностранцы-закладчики задержаны в Минске. Возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. В Минске задержали двух иностранцев, работающих на интернет-наркомаркет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минске задержали двух иностранцев, работающих на интернет-наркомаркет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Известно, что они получали оптовые партии психотропа, на съемной квартире фасовали их на мелкие дозы и раскладывали на территории столицы. При себе у фигурантов и в тайниках-закладках оперативники обнаружили 75 свертков с особо опасным психотропным веществом альфа-PVP.
– За что задержан?
– За закладки.
– Закладки чего?
– Наркотические.
– Сколько закладок вы успели сделать?
– 10.
Дмитрий Белик, заместитель начальника Октябрьского РУВД Минска:
В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий в тайниках на территории столицы были обнаружены еще 42 закладки, а по месту жительства изъято 70 граммов нерасфасованного особо опасного психотропа альфа-PVP, весы и изолента. Общий вес изъятого психотропа составляет около 150 граммов.
Следователями возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.