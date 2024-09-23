Иностранцы выбирают белорусский диплом – за каким образованием едут в нашу страну?

Продолжаем тему экспорта образовательных услуг, показатели достойные – в нашей стране обучаются порядка 30 тысяч иностранных студентов из более чем 100 государств. В 2023 году белорусские знания принесли в бюджет страны 90 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. География расширяется, немало в наших вузах представителей африканских стран – Нигерии, Марокко, Камеруна. Кроме этого развивается сотрудничество с Зимбабве и Экваториальной Гвинеей. Экзотика с белорусским образовательным колоритом – в сюжете Галины Буро.

Беларусь является надежным партнером для Экваториальной Гвинеи. И свою дружбу мы подкрепляем не только словом, но и делом. Результат соглашений в образовательной сфере – студенты из Экваториальной Гвинеи впервые приехали по правительственному гранту в Беларусь на учебу.

Дмитрий Рачиков, заместитель декана факультета международных связей довузовской подготовки Горецкой сельскохозяйственной академии:

На сегодняшний день академия вполне в состоянии дать современное образование по сельскохозяйственным специальностям. Я уверен, что их интерес, это получение диплома по той специальности, которую они выбрали с продолжением, с трудоустройством на работу на родине.

30 тысяч иностранных студентов из более, чем сотни государств сегодня обучаются в белорусских вузах на айтишников, врачей, инженеров, агрономов, да и в целом специалистов различных сфер. Ежегодно число поступающих увеличивается примерно на 1,5 тысячи – и эти цифры красноречивее любых слов. На диплом белорусского образца есть спрос. Китай, Узбекистан, Россия, Шри-Ланка, страны Африки, список длинный. Задача вузов – обеспечить комфортные условия обучения. Беларусь одна из немногих стран, где иностранных студентов встречают уже в аэропорту. Ведь особый акцент – на легкую адаптацию к новому климату, быту, людям и, конечно, языку. Впоследствии он становится плюсом для выпускника-иностранца.

Людмила Кожуховская, проректор по международной и научно-методической работе Республиканского института высшей школы:

На базе республиканского института высшей школы открыт языковой центр тестирования русского и белорусского языков как иностранных. Мы очень рекомендуем выпускникам, которые заканчивают наши белорусские вузы, уезжать домой и приходить на свой трудовой рынок, имея не только диплом инженера, врача, но и сертификат государственного образца, который подтверждает владение русским языком на уровне Б1, Б2, к примеру. Это очень серьезное конкурентное преимущество. В Гродненском университете в 2024 году небывалый спрос: иностранных студентов больше, чем за последние пять лет. Уже 1 200 зачисленных, и приемная кампания еще идет.

Елена Белокоз, начальник центра интернационализации образования Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

Повышение репутации университета именно посредством участия в международных рейтингах позволило нам действительно расширить географию иностранных студентов. У нас на сегодняшний день такой серьезный набор иностранных студентов из Туркменистана. Мы входим в семерку университетов Республики Беларусь, которые могут набирать студентов из Туркменистана.