«Основной удельный вес дают эти два предприятия»: кому в Минске грозят профзаболевания?

Новости Беларуси. Кто наиболее подвержен профпатологии, рассказали в программе «Большой город».

Олег Степанюк, СТВ:

Насколько я понимаю, чаще всего к Вам на прием попадают люди, работающие на больших промпредприятиях. Или нет?

Жанна Иванова, заведующая отделением профпатологии и аллергологии Республиканского центра профпатологии УЗ «10-ая городская клиническая больница» г. Минска:

В основном, да. В городе у нас два больших предприятия – Минский тракторный завод и Минский автомобильный завод. И, пожалуй, основной удельный вес профессиональной патологии первичной дают эти два предприятия.

Олег Степанюк:

Какова сегодня в Минске картина, количество Ваших пациентов растёт или нет?

Жанна Иванова:

Количество случаев диагностики и установления профессиональной патологии несколько уменьшилась. Это – тенденция уже последние 10-12-13 лет отмечается.