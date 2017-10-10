Вы подозреваете профзаболевание: куда идти и как доказать?

Новости Беларуси. Каков механизм действий при подозрении на профпатологию, рассказали в программе «Большой город».

Жанна Иванова, заведующая отделением профпатологии и аллергологии Республиканского центра профпатологии УЗ «10-ая городская клиническая больница» г. Минска:

Выяснив, что это заболевание связано с условиями труда, мы, несомненно, дадим рекомендацию по выведению Вас, как работника, из вредных условий труда. Если мы получили пациента и видим, что у него заболевание связано с профессией, даже, если мы вывели пациента из условий воздействия вредного производственного фактора «шум», болезнь остаётся. Мы связываем заболевание с профессией, то есть, устанавливаем профессиональное заболевание. Дальше пациент идёт на МРЭК и получает ту социальную помощь, как пациент, имеющий профессиональное заболевание. Он получает и процент утраты профессиональной трудоспособности, который устанавливается МРЭКом, и получает программу реабилитации потерпевшего, где прописаны все виды помощи: и медицинской, и лекарственные средства, и санаторно-курортное лечение, и специальная медицинская помощь в плане протезирования. В частности, тугоухость имеет право быть протезирована.

И все виды лечения, и помощи по программе реабилитации потерпевшего оплачивает «Белгосстрах».

Пациент, у которого есть связь заболевания с профессией, получает достаточно хорошую социальную помощь в нашей стране. Профпатологи организуют медицинское сопровождение пациента. То есть, момент установления связи заболевания с профессией. Мы устанавливаем профессиональное заболевание. Процедура достаточно серьёзная, достаточно скрупулёзная, такой следственный труд медицинской документации. И комиссионно каждый случай профессиональной патологии обсуждается. Председателем медико-экспертной комиссии является главный профпатолог Минздрава, на сегодняшний день, это – сотрудник курса профпатологии и аллергологии БелМАПО. Члены комиссии – все специалисты нашего отделения, сотрудники кафедры усовершенствования врачей курса профпатологии и аллергологии. И комиссионно, в процессе голосования, идёт установление связи заболевания с профессией. Затем составляется акт о профессиональном заболевании, и после составления акта пациент направляется на МРЭК. И на МРЭКе вся программа социальной помощи прописывается. Когда факт установления профессионального заболевания произошёл, нет практики в нашем городе и в нашей стране, чтобы наниматель сказал: «Нет». Наниматель имеет право оспорить, представителя нанимателя всегда приглашают на заседание медико-экспертной комиссии. Если у представителя нанимателя возникли какие-то вопросы, он имеет право озвучить их при комиссионном обсуждении, рассмотрении случая. Все вопросы у нас получают ответы. Наниматель даёт свои объяснения, центр гигиены всегда присутствует на заседаниях медико-экспертной комиссии, даёт официальные документы своих наблюдений по условиям труда. И только придя к консенсусу, устанавливается профессиональное заболевание. То есть, это – скрупулёзный труд на докомиссионном уровне и во время обсуждения. И, когда мы, совещаясь, пришли к выводу, что заболевание связано с профессией, вопросов у нанимателя и у «Белгосстраха» не возникает. Каждый работник, работая во вредных и опасных условиях, застрахован.