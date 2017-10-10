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В чём разница между опасными и вредными условиями труда?

10 октября 2017 19:27
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Новости Беларуси. Как классифицируют условия труда, рассказали в программе «Большой город».

Жанна Иванова, заведующая отделением профпатологии и аллергологии Республиканского центра профпатологии УЗ «10-ая городская клиническая больница» г. Минска:
Вредные условия – когда имеется превышение вредных производственных факторов, превышение концентраций и уровней. Концентрации – это пыль, химические вещества.

Уровни – это вибрации и шума.

Опасные – когда в разы превышение, то есть, превышение очень большое. 

Профзаболевания: «Большой город»

# общество # Работа в Беларуси

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