В чём разница между опасными и вредными условиями труда?

Новости Беларуси. Как классифицируют условия труда, рассказали в программе «Большой город».

Жанна Иванова, заведующая отделением профпатологии и аллергологии Республиканского центра профпатологии УЗ «10-ая городская клиническая больница» г. Минска:

Вредные условия – когда имеется превышение вредных производственных факторов, превышение концентраций и уровней. Концентрации – это пыль, химические вещества.

Уровни – это вибрации и шума.

Опасные – когда в разы превышение, то есть, превышение очень большое.