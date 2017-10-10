В чём разница между опасными и вредными условиями труда?

Новости Беларуси. Как классифицируют условия труда, рассказали в программе «Большой город».
Жанна Иванова, заведующая отделением профпатологии и аллергологии Республиканского центра профпатологии УЗ «10-ая городская клиническая больница» г. Минска:
Вредные условия – когда имеется превышение вредных производственных факторов, превышение концентраций и уровней. Концентрации – это пыль, химические вещества.
Уровни – это вибрации и шума.
Опасные – когда в разы превышение, то есть, превышение очень большое.