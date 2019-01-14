«Иногда ничего не надо, а я еду на Комаровку!» Как строился знаменитый рынок, и почему крыша протекала 20 лет

С трудом верится, что шумный район Комаровки некогда был окраиной города с дымящими избушками, рассказали в программе «Минск и минчане». А квартал улиц Богдановича и Некрасова утопал в гектарах болота! Впервые историки упоминают его еще в 17 веке. Прозвали Комаровским то ли от вездесущих комаров, то ли от некоего Федьки Комарова, который незаконно разбогател и умер в этих краях – версий тьма.

Роман Абрамчук, экскурсовод, культуролог:

Уже в 19 веке мы знаем про предместье Комаровка, которое находилось на месте современной площади Коласа: славилось своей криминальной жизнью. Рынок существовал, по некоторым данным, еще до войны, но был расположен ближе к площади Якуба Колоса и активно действовал во время немецко-фашистской оккупации. Здесь же проходили встречи единомышленников антинацистской литературы, проходили карательные акции этих подпольщиков. Поэтому это было очень значимое место.

А вот без Вальмена Аладова не было бы Комаровки современной. Но мало кто знает, какая разыгралась драма вокруг знаменитого рынка! В 70-м проектировать его доверили главному архитектору Минскроекта Георгию Сысоеву. Тогда он был с головой погружен в работу над памятником героям Брестской крепости. Разработать рабочие чертежи поручили Аладову. Но случилось так, что идеи Сысоева забраковали. Тот уволился, и Аладову пришлось завершать начатое уже без коллеги. Собрал команду и приступил. За основу предполагалось взять проект торгового центра в Челябинске. Но наши мастера пошли своим путем и создали уникальную форму.

Вальмен Аладов, заслуженный архитектор БССР, доктор архитектуры, профессор:

Гектар торговой площади. Единственное, что мы взяли оттуда – это напряженные канаты, которые держат оболочку, которые натягиваются домкратами.

А в то время очень модными были конструкции из легкого бетона. Мы сделали легкое перекрытие, сборное. Вначале у нас были орнаменты из металла.

Рассчитать необычную конструкцию помогли специалисты из Ленинграда. Но из-за отсутствия оборудования возведение купола оттягивалось. К счастью, с техникой помогли. А вот финансирование превратилось в детектив.

По ходу строительства металл решили заменить на алюминий, и в государственную смету в 4,5 млн рублей не вошли. Рынок оказался на полтысячи дороже. И хоть по советским меркам это были копейки, банк обрезал все концы. Побороться за Комаровку пришлось в Госгражданстрое в Москве.

Вальмен Аладов:

Время близится к 6 часам – все уходят. Я спрятался, чтобы меня не выгнали, около кабинета зампреда. Доктор архитектуры – очень добропорядочный человек, он остался, я захожу: "Сергей Григорьевич, такая история". Он говорит: «Проект есть?». Показываю – «Отличный проект! Что нужно?». Говорю, надо согласовать. Он подписывает, я ему жму руку и иду на поезд. Утром пришел в банк: «Вот вам письмо!».

Олимпиада-80 торопила сдать объект в срок. Крышу сделали из обычной кровельной стали и прогадали – 20 лет Комаровка протекала. В итоге удалось найти в Праге подходящий материал и договориться на шефмонтаж.

В планах была и гостиница! Ведь торговать сюда тогда съезжались продавцы из разных деревень. Осуществить задуманное не удалось, но так или иначе Комаровка стала символом Минска!

Минчане:

– Я люблю Комаровку. Выбор большой.

– За творожком хожу и за мясом.

– Комаровка – это вообще прекрасно! Слава Богу, что она есть!



– Для меня это вообще область общения. Даже иногда ничего не надо, а я еду на Комаровку! Вижу счастливых людей, все набирают.

– Очень красивая архитектура.

– Думаю, очень долго простоит. Чувствуется, что сделано основательно.