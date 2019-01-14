«Спустя 2 недели я увидела, что у меня на лице совсем все плохо». Разбираемся, какому мастеру можно доверить татуаж бровей

Сегодня уход за бровями – неотъемлемая часть повседневного макияжа. Настоящей находкой для многих девушек стал перманентный макияж: экономит время и держится долго, если, конечно, мастер постарается. О том, что такое неудачный татуаж, на своем горьком опыте узнала героиня сюжета программы «Добро пожаловаться» Татьяна Радионова.

Татьяна Радионова:

По совету подруги решила обратиться к мастеру по микроблейдингу. Посмотрели с подругой ее профиль в Инстаграме, работы были нормальные. Первой сходила подруга. Через пару дней, 26 ноября, сходила я к ней. Заплатила 30 р. Девушка была несказанно рада, ведь новомодная процедура по акции ей обошлась значительно дешевле, чем в дорогом салоне. Однако радость Татьяны оказалась совсем недолгой. Татьяна Радионова:

Девушка ничего не показала: ни иголки, ничего, сделала замеры от руки. Девушка эта проживает в поселке Гатово, на улице Металлургическая, зовут Екатерина Качалко. Спустя 3 дня начали сходить корочки, и я заметила, что на лице полный ужас. Спустя 2 недели я увидела, что у меня на лице совсем все плохо. Все вышло за линии, и брови мои намного больше. Сейчас у меня одна бровь больше другой. Разное начало, разные концы.

Свое негодование Татьяна без лишней скромности решила излить Екатерине, после чего мастер перестала выходить на связь. Татьяна Радионова:

Я начала писать Екатерине, она уверяла меня, что все исправит. По-хорошему на контакт со мной она не пошла. Я хочу, чтобы она мне оплатила лазер, и чтобы мне убрали все лишнее. Все-таки это лицо.

Кстати говоря, цена такой процедуры в хорошем салоне стоит не менее 150-200 рублей. Наша героиня заплатила за услугу в 5 раз меньше, и результат оказался налицо.

Дмитрий Янович, тату-мастер:

Тот, кто делает хорошо, никогда не будет это делать дешево. Надеяться на то, что молодой мастер сможет именно вам сделать процедуру дешево и качественно – это бессмысленно. Данная работа была выполнена некачественно, нарушения были даже в подборе формы. Скорее всего, не учитывалась мимика человека. Краска была внесена слишком поверхностно. В технике, которую вы показали, это не микроблейдинг, это неудачная тренировка мастера, потому что волоски там сделаны неоднородные, растушевка поверхностная. Дмитрий Янович работает с перманентом уже более 8 лет. За многие годы практики ему не раз приходилось исправлять художества горе-мастеров. Однако в случае Татьяны, по мнению мастера, все не так плачевно. Дмитрий Янович, тату-мастер:

Удалять там тоже ничего не нужно, ей будет достаточно обратиться к хорошему мастеру, который сделает поверх этого нормальную процедуру. И недостатки старой работы не будут видны на фоне новой. Дабы разобраться в ситуации, корреспонденты программы «Добро пожаловаться» решили связаться с Екатериной по телефону. По ее словам, клиентка изначально знала, на что идет, ведь главная цель процедуры – всего лишь отработать навыки или, попросту говоря, набить руку.

Екатерина Качалко:

Женщина изначально шла моделью. Я ей сказала, что эту технику только отрабатываю, и нужны были модели для отработки техники. Человек знал, куда идет. Да, это был мой косяк, что переборщила с толщиной. Я сказала, что мы пойдем к моей преподавательнице, она все исправит.

Она начала переспрашивать все по 10 раз. С каждым разом все выражалось в более агрессивной форме. Потом я отказалась работать с человеком, так как начали поступать угрозы. Я не отказываюсь от помощи человеку – исправить свою ошибку. Получается, свои ошибки девушка признает и даже готова их исправить, но для этого мастер и клиент должны просто спокойно поговорить и взвесить все «за» и «против».