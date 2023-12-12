Инновационный квартал создадут в Бресте

В Бресте собираются возвести инновационный квартал. Градостроительный проект вынесен горисполкомом на общественное обсуждение, которое начинается сегодня, 12 декабря. Реализовать задуманное намерены в восточной части города, сейчас эта территория застроена в основном сооружениями производственного и коммунально-складского назначения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый этап намечен на 2030 год. Планируется, что строительство нового жилья составит 2 тысячи квартир в домах повышенной этажности. Предусмотрено также возведение гостиничного комплекса, многофункциональных объектов, в том числе торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Появится здесь и лечебно-оздоровительный комплекс. Особое внимание уделят созданию доступной среды и озеленению территории. С детальным планом можно ознакомиться на сайте горисполкома. Общественное обсуждение проходит по 26 декабря.