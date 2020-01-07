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Инна Медведева: «Управление статистики Великобритании запросило у нас интерфейс интернет-переписи, как передовой опыт»

07 января 2020 14:13
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Белстат к февралю обнародует итоги переписи населения-2019, рассказали в фильме «Наш 2019-ый»

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Республики Беларусь:  
Мы первыми на пространстве СНГ провели электронную перепись. И у нас очень много запросов от наших коллег по тому, чтобы поделились мы опытом, у нас уже были 4 миссии: наши коллеги из России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана изучали наш опыт. Плюс наши работники  на международных конференциях в Москве, Ташкенте и Киеве представляли результаты: не в плане цифр, а в плане подходов по проведению переписи. Более того, управление национальной статистики Великобритании запросило у нас интерфейс нашей интернет-переписи, как передовой опыт.

Инна Медведева: «Управление статистики Великобритании запросило у нас интерфейс интернет-переписи, как передовой опыт»-1

# Статистика # общество # Инна Медведева

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