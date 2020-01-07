«Это жизнь на земле». С какими мыслями православные Гомеля приходят в храм во время Рождества

Новости Беларуси. Рождество – праздник семейный. По традиции, верующие сначала идут в храм, а после в каждом доме накрывают большой праздничный стол, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как проводят этот день верующие Гомеля, расскажет Александр Добриян.

Александр Добриян, корреспондент:

Торжественные богослужения по случаю Рождества Христова во всех православных храмах начались еще ночью. Сразу после полуночи верующие услышали радостное и торжественное песнопение, начинающееся словами «С нами Бог».

Рождество называют «началом всех праздников». Разве может быть для христианина более радостный повод, чем встреча с Богом, источником жизни? Случившаяся более 2 тысяч лет назад, эта встреча и сегодня зажигает свет в душах и дарит людям тепло, веру и любовь.

Рождение Иисуса Христа – это жизнь на земле. Каждый человек идет со своими мыслями, с чаяниями, пожеланиями, с надеждами в церковь, чтобы они осуществились. И дай Бог, чтобы они осуществились.

Иеромонах Аристарх (Дроздов), клирик Гомельского кафедрального собора св. апостолов Петра и Павла:

Святые отцы нам однозначно говорят: Бог стал человеком, чтобы человека сделать по благодати Богом. Дать все то, чем он обладает, включая саму вечную жизнь, блаженство дать нам. Все упирается в нас – желание или нежелание. Желает человек – отзовется, не желает – ну никак не заставишь его. Хочу от всей души, от всего сердца сказать, что на территории Республики Беларусь для спасения человека есть всё – мирное небо над головой, свобода религии исповедания, помощь от государства в строительстве храмов, в украшении храмов.