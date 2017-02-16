Декрет «О предупреждении социального иждивенчества»: какие внесены изменения?

Ещё в апреле 2015 года вступил в силу самый, пожалуй, обсуждаемый нормативный правовой акт Президента Республики Беларусь — Декрет «О предупреждении социального иждивенчества». Он касается вопроса уплаты сбора за неучастие в финансировании госрасходов. Спустя 2 года – в начале января в него были внесены коррективы, а срок перенесён – до 20 февраля.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Инна Коваленко, заместитель начальника управления налогообложения физических лиц инспекции Министерства по налогам и сборам по г.Минску.