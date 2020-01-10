«Именно такой телефон я и хотел». Брестская «Ёлка желаний» исполнила мечты ребят

Новости Беларуси. В эти дни мы окружили особенной заботой тех, кто в этом нуждается вдвойне. От говорящего тонометра до графического планшета. Еще в декабре свои желания в красных варежках на елках оставили дети в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они в числе тех, кто каждый день борется за жизнь и больше остальных надеется на чудо.





Самая добрая акция молодежи «Елка желаний» – это 35 исполненных просьб ребят, которые борются со сложными заболеваниями. Их мир зачастую ограничен: дом – больница.

Подарки помогут раздвинуть эти границы. Швейная машинка и графический планшет – для творчества. Современные гаджеты: смартфоны и планшеты – для связи с друзьями в виртуальном мире и развития новых навыков.

Александр Сакович:

Я очень хотел телефон, и мне очень понравился, именно такой телефон я и хотел. У меня вообще сломался, хотел новый, хотел заниматься на нем: делать рекламные макеты в инстаграме. Знаете, листаете и попадает реклама, и делать это на телефоне.





Юрий Сегенюк, первый секретарь Брестского областного комитета ОО «БРСМ»:

Это нас объединяет, это нас учит милосердию. И не стоит останавливаться только на таких рождественских мероприятиях. БРСМ всегда готов подставить плечо. Если есть меценаты, люди, которые готовы помочь, мы поможем найти тех детей, чьи желания еще не исполнены.