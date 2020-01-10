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«Именно такой телефон я и хотел». Брестская «Ёлка желаний» исполнила мечты ребят

10 января 2020 07:40
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Новости Беларуси. В эти дни мы окружили особенной заботой тех, кто в этом нуждается вдвойне. От говорящего тонометра до графического планшета. Еще в декабре свои желания в красных варежках на елках оставили дети в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они в числе тех, кто каждый день борется за жизнь и больше остальных надеется на чудо. 

«Именно такой телефон я и хотел». Брестская «Ёлка желаний» исполнила мечты ребят-1



Самая добрая акция молодежи «Елка желаний» это 35 исполненных просьб ребят, которые борются со сложными заболеваниями. Их мир зачастую ограничен: дом больница.

«Именно такой телефон я и хотел». Брестская «Ёлка желаний» исполнила мечты ребят-3

Подарки помогут раздвинуть эти границы. Швейная машинка и графический планшет для творчества. Современные гаджеты: смартфоны и планшеты для связи с друзьями в виртуальном мире и развития новых навыков. 

«Именно такой телефон я и хотел». Брестская «Ёлка желаний» исполнила мечты ребят-6

Александр Сакович:
Я очень хотел телефон, и мне очень понравился, именно такой телефон я и хотел. У меня вообще сломался, хотел новый, хотел заниматься на нем: делать рекламные макеты в инстаграме. Знаете, листаете и попадает реклама, и делать это на телефоне.  

«Именно такой телефон я и хотел». Брестская «Ёлка желаний» исполнила мечты ребят-9



Юрий Сегенюк, первый секретарь Брестского областного комитета ОО «БРСМ»:
Это нас объединяет, это нас учит милосердию. И не стоит останавливаться только на таких рождественских мероприятиях. БРСМ всегда готов подставить плечо. Если есть меценаты, люди, которые готовы помочь, мы поможем найти тех детей, чьи желания еще не исполнены. 

«Именно такой телефон я и хотел». Брестская «Ёлка желаний» исполнила мечты ребят-11

«Именно такой телефон я и хотел». Брестская «Ёлка желаний» исполнила мечты ребят-13

В роли добрых волшебников, которые помогли осуществиться заветным желаниям, выступили трудовые коллективы двух десятков предприятий.   

# Благотворительная акция # общество # Александр Сакович # Юрий Сегенюк # Фотофакт

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