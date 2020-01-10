«Совершать добрые дела надо постоянно». Зачем молодёжь идёт в волонтёры

Без них не обходится ни одно знаковое событие. Волонтеры никогда не скажут нет, не нагрубят и всегда помогут, причем бесплатно.

Добро, конечно, не измерить, но поощрять лучших – нужно. По традиции Минский городской комитет ОО «БРСМ» наградил победителей республиканского конкурса «Волонтер года – 2019».

Александра Гончарова, секретарь ЦК ОО «БРСМ, председатель ЦС ОО «БРПО»:

На протяжении десяти лет мы работаем по трем основным направлениям: социальное, спортивное, которое сейчас набирает обороты, и трудовое волонтерство. В этом году фестиваль стал еще масштабнее. Конкурс добрый дел проводили совместно с министерством образования, что позволило посмотреть не только на волонтерские практики, которые есть в молодежном союзе, но и поощрить партнерские организации.

Александра Гончарова:

Победителями у нас стали представители Красного Креста, Ассоциация клубов ЮНЕСКО и наши волонтерские отряды «Доброе сердце».

Четверокурсница факультета дошкольного образования БГПУ имени Максима Танка Виолетта Алешкевич, победила в номинации «Личный вклад». В волонтерском деле она не новичок: в благотворительных инициативах со школьной скамьи.

Виолетта Алешкевич, студентка четвертого курса БГПУ им. Максима Танка:

Я начинала с простых концертов, мы приходили с руководителем в различные учреждения: интернаты для детей с психофизиологическими особенностями, также постоянно участвовала в концертах в школе для детей младших классов в канун праздников, на 9 мая посещала ветеранов.

А вот Дарье Зюзькевич всего 16. Треть своей жизни школьница посвятила безвозмездной помощи незнакомым людям. И все это не для того, чтобы похвалили учителя или родители, а по зову сердца.

Дарья Зюзькевич, ученица ГУО «Средняя школа №121 г. Минска»:

Волонтерство построено на том, чтобы совершать добрые дела постоянно. Не только одно дело, что ты потом всем рассказываешь, какой ты молодец. Один раз, допустим, перевел бабушку через дорогу, а ты совершаешь эти дела вне зависимости от того, кто-то смотрит на тебя или кто-то об этом узнает.