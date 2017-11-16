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«Именно на этом месте жил Якуб Колас»: в Беларуси появился новый детский лагерь

16 ноября 2017 05:02
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Новости Беларуси. Об открытии оздоровительного лагеря рассказали в программе «Большой город».

Валерий Нафранович, начальник Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:
Открылся новый оздоровительный лагерь «На росстанях», собственником которого является ОАО «Минскхимстрой». У них есть один замечательный лагерь «Спутник».

Это колоссальный труд – открыть лагерь.

Тем более, там была база, которая уже не развивалась. Именно на этом месте жил какое-то время Якуб Колас, там имеется музей Якуба Коласа.

Детские оздоровительные лагеря: «Большой город»

# общество # Валерий Нафранович # Дети

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