«Именно на этом месте жил Якуб Колас»: в Беларуси появился новый детский лагерь

Новости Беларуси. Об открытии оздоровительного лагеря рассказали в программе «Большой город».

Валерий Нафранович, начальник Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:

Открылся новый оздоровительный лагерь «На росстанях», собственником которого является ОАО «Минскхимстрой». У них есть один замечательный лагерь «Спутник».

Это колоссальный труд – открыть лагерь.

Тем более, там была база, которая уже не развивалась. Именно на этом месте жил какое-то время Якуб Колас, там имеется музей Якуба Коласа.