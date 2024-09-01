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Я абсолютно счастлив в Беларуси – оперный певец Владимир Громов

01 сентября 2024 07:41
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Владимир Громов.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Много где были, много что видели. Не предлагали переехать, выступать на подмостках в других странах?

Я абсолютно счастлив в Беларуси – оперный певец Владимир Громов-2

Владимир Громов, народный артист Беларуси:
Было несколько предложений на заре туманной юности. Очень заманчивые были предложения. Я понимал прекрасно, что жить в другом месте, где другой уклад, менталитет, а это сложный процесс, тем более в творческой специальности. Я здесь учился и становился тем Владимиром Громовым, которым стал.

Александр Осенко:
Владимир Громов, народный артист Республики Беларусь, счастлив в Беларуси?

Владимир Громов:
Абсолютно.

Александр Осенко:
И этот посыл вы транслируете нам, своим зрителям.

# Интервью # Владимир Громов # Александр Осенко

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