Я абсолютно счастлив в Беларуси – оперный певец Владимир Громов

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Владимир Громов.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Много где были, много что видели. Не предлагали переехать, выступать на подмостках в других странах?