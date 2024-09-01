Я абсолютно счастлив в Беларуси – оперный певец Владимир Громов

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Владимир Громов.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Много где были, много что видели. Не предлагали переехать, выступать на подмостках в других странах?
Владимир Громов, народный артист Беларуси:
Было несколько предложений на заре туманной юности. Очень заманчивые были предложения. Я понимал прекрасно, что жить в другом месте, где другой уклад, менталитет, а это сложный процесс, тем более в творческой специальности. Я здесь учился и становился тем Владимиром Громовым, которым стал.
Александр Осенко:
Владимир Громов, народный артист Республики Беларусь, счастлив в Беларуси?
Владимир Громов:
Абсолютно.
Александр Осенко:
И этот посыл вы транслируете нам, своим зрителям.