В Беларуси продолжаются «Зажинки» – кто сегодня в лидерах уборочной?

Уборочная как праздник. В Беларуси продолжаются «Зажинки». Это красивый и древний обряд, который знаменует начало жатвы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Для Беларуси во все века уборочная была и остается одним из центральных событий года. Какой бы ни была техника и технологии, хлеб никогда не бывает легким. А тем более сейчас, когда зерно используют даже в геополитических целях, жатва приобретает и для Беларуси дополнительный вес. О важности этого сельхозпериода постоянно говорит и Президент. Совсем недавно глава государства напоминал руководителям местной вертикали о серьезном контроле за ситуацией, чтобы не потерять урожай, который сегодня буквально на вес золота.

К массовой жатве в хозяйствах планируют приступить после 20 июля. В то же время опережающими темпами идет уборка озимого ячменя. Его убирают в 10 раз быстрее, чем в прошлом сезоне. По последним данным Минсельхозпрода, в закромах уже свыше полумиллиона тонн. Это в 5 раз больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Сказалась и погода, и то, что значительно увеличили посевные площади. На данный момент больше всего озимого ячменя собрали в Гродненской области, совсем небольшое отставание у Минской. Тройку закрывает Брестская область. За ней идет Гомельский и Могилевский регионы. Недавно к уборке озимого ячменя приступила Витебская область. Там цифры еще не такие внушительные.