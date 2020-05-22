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«Присоединился весь город». В Борисове прошёл музыкальный онлайн-марафон в поддержку медиков

22 мая 2020 14:52
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Новости Беларуси. В Борисове прошел благотворительный музыкальный онлайн-марафон, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Присоединился весь город». В Борисове прошёл музыкальный онлайн-марафон в поддержку медиков-1

«Присоединился весь город». В Борисове прошёл музыкальный онлайн-марафон в поддержку медиков-3

В течение шести часов белорусские артисты выступали на сцене Дворца культуры, чтобы поддержать врачей. Зрителей в зале не было. Все слова и музыкальные произведения адресовались тем, кто на передовой борьбы с инфекционными заболеваниями. Все собранные деньги пойдут на средства индивидуальной защиты для медиков Борисовского района.

«Присоединился весь город». В Борисове прошёл музыкальный онлайн-марафон в поддержку медиков-6

Егор Кан, организатор:
Борисов славится неоднократными проведениями благотворительных концертов с участием артистов белорусской эстрады для конкретных деток, людей, которые нуждаются в финансовой помощи для лечения и реабилитации. Впервые такой масштабный марафон, к которому присоединился весь город, все структуры, наш Борисовский районный исполнительный комитет, практически все учреждения культуры.

«Присоединился весь город». В Борисове прошёл музыкальный онлайн-марафон в поддержку медиков-9

Кроме артистов, в марафоне приняли участие специалисты, которые рассказали об особенностях работы медиков и борьбе с острыми респираторными заболеваниями.

# Коронавирус # общество # Егор Кан # Фотофакт

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