«Присоединился весь город». В Борисове прошёл музыкальный онлайн-марафон в поддержку медиков

Новости Беларуси. В Борисове прошел благотворительный музыкальный онлайн-марафон, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В Борисове прошел благотворительный музыкальный онлайн-марафон, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В течение шести часов белорусские артисты выступали на сцене Дворца культуры, чтобы поддержать врачей. Зрителей в зале не было. Все слова и музыкальные произведения адресовались тем, кто на передовой борьбы с инфекционными заболеваниями. Все собранные деньги пойдут на средства индивидуальной защиты для медиков Борисовского района.
Егор Кан, организатор:
Борисов славится неоднократными проведениями благотворительных концертов с участием артистов белорусской эстрады для конкретных деток, людей, которые нуждаются в финансовой помощи для лечения и реабилитации. Впервые такой масштабный марафон, к которому присоединился весь город, все структуры, наш Борисовский районный исполнительный комитет, практически все учреждения культуры.
Кроме артистов, в марафоне приняли участие специалисты, которые рассказали об особенностях работы медиков и борьбе с острыми респираторными заболеваниями.