Иллюзионист Сергей Островский установит мировой рекорд?!

Иллюзионист Сергей Островский исполнит второй опасный трюк «Прыжок в рубашке». Свой первый – «Смертельные оковы» – он исполнил в 2014 году. Его заковали в цепи, обмотали верёвкой, а затем, прикрепив к грузу, скинули на дно озера на глубину в 4 метра. Его задача состояла в том, чтобы суметь освободиться от оков и всплыть на поверхность воды. Сергей продержался под водой 51 секунду, после чего всплыл. Ранее подобные номера исполнял Гарри Гудини. В Беларуси это был первый подобный трюк.

Спустя 3 года Сергей исполняет новый трюк. Его оденут в смирительную рубашку и завяжут глаза. Он прыгнет с высоты 25 метров и, вися вниз головой, должен будет освободиться из смирительной рубашки. Этот трюк ещё никто не исполнял в прыжке с такой высоты, и потому его можно считать, как белорусским, так и мировым рекордом.

Как идёт подготовка к трюку и почему три года он был в «затишье» – в интервью с белорусским иллюзионистом Сергеем Островским. Интерес к магии и иллюзионному миру возник в 2008 году, когда парень увидел телешоу «Дэвид Блейн: Невероятная магия». Признаётся, что это произвело на него впечатление, и с того момента, как говорится, «понеслось»…

Люди, по природе своей, рассеяны и легко поддаются словесным уловкам, если вкратце – все до единого доверчивы… Сразу после школы Сергей Островский поступил в университет физической культуры. Выбор был таким, потому что в то время парень занимался карате. Занятия карате и университет физической культуры. Насколько важна физическая подготовка в исполнении трюков? Сергей Островский, иллюзионист:

Я уже как 5 лет бросил спорт. Но некоторые трюки требуют хорошей физической подготовки. В мае я буду исполнять сложный трюк, именно там она и требуется. Конечно, для поддержания тела в хорошей форме нужно достаточно много времени и финансовых затрат: особое питание, тренировки и т.д. Сейчас, готовясь к трюку, я с командой решаю все нюансы, в том числе и касательно физической подготовки.

Какими знаниями должен обладать иллюзионист, чтобы избежать ошибки? Сергей Островский, иллюзионист:

Считаю, что ошибки неизбежны, но нужно оставаться спокойным и уверенным, чтобы их избежать.

Тяга к адреналину… Ты считаешь себя бесстрашным? Сергей Островский, иллюзионист:

Честно говоря, у меня нет тяги к адреналину. Нет, я далеко не бесстрашный, такой же кожаный мешок, как и все остальные… (смеётся). Но благодаря своему официальному партнёру трюка (экстремальный клуб - R.E.T.) пытаюсь «убить» в себе страх. У нас проходят тренировки по прыжкам с разных высот.

Первый опасный трюк принёс тебе успех. Спустя длительное время ты готов удивить снова... Сергей Островский, иллюзионист:

Это был первый в Беларуси трюк такого рода. Оказалось, что эта ниша свободна. К сожалению, с того момента прошло 3 года и для меня это много, я рассчитывал максимум на 2. Были личные обстоятельства, но это уже в прошлом. Проблема ещё в том, что в Беларуси с этим сложно: нет поддержки и продвижения. Делай всё сам! Даже телешоу «Невероятная магия» мне пришлось снимать самому.

Что мотивирует тебя на такие поступки? Сергей Островский, иллюзионист:

Это свободная ниша в Беларуси, почему бы мне её не занять? Плюс ко всему прочему, хорошее продвижение в моей сфере.