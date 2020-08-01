Ильин день. Что можно и нельзя делать в этот праздник?

2 августа православные христиане празднуют Ильин день. Пророк Илия жил за 900 лет до Рождества Христова, так почему же он почитается христианами? Потому что уже тогда пророк считал, что есть только один бог.

В то время люди были язычниками, а Илия пытался предупредить их, что вера в нескольких богов может быть наказана. Известен случай, когда пророк пришёл к царю Израиля Ахаву и сказал, что его действия настолько нечистивы, что если он не прекратит это делать, то его страну будет ждать голод. Царь не послушал Илию, поэтому вскоре действительно начался голод. Однако сам пророк в это время был в пустыне.

Согласно Библии, за свою веру Илия отправился на небо, где ждёт Второго пришествия Христа. Считается, что незадолго до этого события Илия вновь вернётся с небес, чтобы направить людей на истинный путь.

В наше время принято выражать почтение пророку Илии 2 августа. Что можно и нельзя делать в этот день?

Что можно делать в Ильин день?

В Ильин день принято молиться пророку и просить его наделить удачей и здоровьем.

В этот праздник крестьяне покупали животное, которое позже съедалось во время совместной трапезы. После приёма пищи устраивались гулянья.

Считалось, что если в Ильин день будет дождь, то ближайшие два месяца будут холодными. Зато если умыться этим дождём, то можно смыть с себя сглазы.

Раньше люди верили, что в этот праздник нельзя купаться, а также впускать к себе в дом котов и собак. В наше время священники уверяют, что нет подобных церковных запретов.

Что нельзя делать в Ильин день?

Запрещается заниматься тяжёлым физическим трудом. Считается, что в праздничный день нужно посвятить себя духовной жизни.

Нельзя употреблять алкогольные напитки, курить и злословить. В противном случае человек может стать зависимым от этих вредных привычек.