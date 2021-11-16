Нужных ответов не получила – сформулировала сама. Что о беженцах рассказала корреспондент Sky News?

Зарубежные пропагандисты 16 ноября превзошли сами себя по степени лицемерия и лжи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вот сюжет, которая подготовила корреспондент телеканала Sky News.

Ольга Шерснева, СТВ:

Мало того, что дама беспрепятственно работала на границе с нашей стороны (заметьте, поляки британку не пустили бы и на пушечный выстрел), лично видела фашистскую жестокость польских силовиков, но водометов, газа и шумовых гранат словно и вовсе не заметила. Зато отметила: нет еды, воды и молока. Вывод для блондинки с плохим зрением очевиден: в бедственном положении беженцев виновата Беларусь, а вовсе не Польша. По ее словам, мучаем мы людей гуманитаркой, обогревом и элементарными удобствами. Такие мысли она пыталась выжать из респондентов. Правда, нужных ответов так и не получила, поэтому сформулировала сама.

И после жестокого подавления собственного народа Александр Лукашенко теперь подвергает еще стольких людей жестокому обращению. Пешки в его силовых играх с Западом.

– Беларусь дала нам визу, мы приехали сюда, я думаю, что это наш путь в Европу.

– Сколько вам пришлось заплатить за весь пакет, чтобы он пришел?

– 2 000 долларов.

– Вы чувствуете, что Беларусь продала вам ложную надежду?