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Нужных ответов не получила – сформулировала сама. Что о беженцах рассказала корреспондент Sky News?

16 ноября 2021 17:53
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Зарубежные пропагандисты 16 ноября превзошли сами себя по степени лицемерия и лжи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вот сюжет, которая подготовила корреспондент телеканала Sky News.  

Нужных ответов не получила – сформулировала сама. Что о беженцах рассказала корреспондент Sky News?-1

Ольга Шерснева, СТВ:  
Мало того, что дама беспрепятственно работала на границе с нашей стороны (заметьте, поляки британку не пустили бы и на пушечный выстрел), лично видела фашистскую жестокость польских силовиков, но водометов, газа и шумовых гранат словно и вовсе не заметила. Зато отметила: нет еды, воды и молока. Вывод для блондинки с плохим зрением очевиден: в бедственном положении беженцев виновата Беларусь, а вовсе не Польша. По ее словам, мучаем мы людей гуманитаркой, обогревом и элементарными удобствами. Такие мысли она пыталась выжать из респондентов. Правда, нужных ответов так и не получила, поэтому сформулировала сама.  

Нужных ответов не получила – сформулировала сама. Что о беженцах рассказала корреспондент Sky News?-4

И после жестокого подавления собственного народа Александр Лукашенко теперь подвергает еще стольких людей жестокому обращению. Пешки в его силовых играх с Западом.  

Нужных ответов не получила – сформулировала сама. Что о беженцах рассказала корреспондент Sky News?-7

– Беларусь дала нам визу, мы приехали сюда, я думаю, что это наш путь в Европу.  
– Сколько вам пришлось заплатить за весь пакет, чтобы он пришел?  
– 2 000 долларов.  
– Вы чувствуете, что Беларусь продала вам ложную надежду?  

Нужных ответов не получила – сформулировала сама. Что о беженцах рассказала корреспондент Sky News?-10

– Я не знаю. Мы ждем. Мы не знаем, что произойдет.  

Нужных ответов не получила – сформулировала сама. Что о беженцах рассказала корреспондент Sky News?-13

Ольга Шерснева:  
И тут напрашивается резонный вопрос. Почему же такой милосердной Европе просто не спасти пару-тройку тысяч обездоленных людей от диктатуры, которая стремится сохранить жизни мокрых и замерших насквозь беженцев? Заодно избавите журналистов от необходимости врать в лицо миллионам своих телезрителей.  

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Ольга Шерснёва # Фотофакт

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