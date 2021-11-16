Эта ночь наконец-то будет в тепле. Как беженцы устроились в логистическом центре на границе?
Новости Беларуси. Тысячи замерзших, а теперь еще и промокших после ледяного химического дождя беженцев остаются на границе. Президент Беларуси поручил губернатору Гродненской области и помощнику по региону организовать ночлег для женщин и детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для приема и обогрева подготовили логистический центр, который находится неподалеку. Там сейчас работает съемочная группа СТВ.
Последнюю информацию с белорусско-польской границы и как проведут эту ночь беженцы, застрявшие на границе, мы узнаем у Сергея Шуманского.
Сергей Шуманский, корреспондент:
Мы находимся в логистическом центре «Бремино», куда продолжают стягиваться беженцы с белорусско-польской границы, в основном с пункта пропуска «Брузги». Напомню, поручение о подготовке этого центра для беженцев отдал утром 16 ноября сделал Президент. Ответственные за выполнение поручения Владимир Караник и Юрий Караев. Уже два часа центр принимает беженцев. Изначально планировалось, что в первую очередь здесь будут размещаться женщины и дети, но в итоге, как мы видим, здесь довольно много и мужчин. Что, в принципе, не создает никаких проблем, потому что центр готов принять всех беженцев с белорусско-польской границы. Это порядка 2 500-3 000. Здесь без проблем все разместятся.
Эти люди обеспечены в первую очередь теплой одеждой, одеялами. Они, наконец, могут спать не на голой земле, не на бетоне, как они спали предыдущую ночь. А на вот этих как минимум теплых одеялах. И еще очень важно – температура здесь +16. Естественно, не стоит сравнивать то, что было этой ночью. Наконец-то, дети, возможно, смогут поспать этой ночью, а не истерично плакать в палатках.
Также для беженцев на улице постоянно обновляются цистерны с чистой питьевой водой, сейчас устанавливают биотуалеты. Установлены мусорные баки и установлены несколько палаток с обогревом. В первую очередь, чтобы там смогли обогреться те, кому здесь не хватает температуры и просушить свои вещи после этой встречи с водометами польскими.
Прямо сейчас осматривают медики беженцев – для всех обязательная процедура, осматривают абсолютно всех. Для тех, кто жалуется, – особое отношение, их будут увозить, при необходимости, возможно, даже в Гродненскую больницу. Нет – значит, к машине скорой помощи провожать и оказывать необходимую помощь.
Как рассказал Юрий Караев, тех, кто имеет какие-то признаки заболевания, будут в отдельное место отселять. Чтобы создавать какой-то карантин, чтобы не было распространения инфекции. Мы пока не можем пообщаться с большинством беженцев, они располагаются, но с несколькими пообщались.
Дети уже немножко освоились, даже рисуют что-то. У детей хотя бы блеск в глазах появился. Потому что то, что я видел буквально сутки назад, конечно, был настоящий ужас.
Питание – гуманитарная помощь от волонтеров, профсоюзов и других организаций будет доставлена сюда уже завтра, 17 ноября. И завтра же эти люди будут иметь возможность, наконец, поесть что-то горячее. Горячее питание будет для них организовано впервые за 10, а может и больше дней. Потому что у них был только сухпаек. Войска на полевых кухнях будут готовить.
Сергей Шуманский:
Пока здесь ситуация спокойная, никто никуда не хочет уходить, им здесь хорошо. Большинство из этих людей уже хотят лететь домой, в Ирак. Они уже смирились, они говорят, что их не пустят и они не хотят больше туда даже пытаться к полякам соваться, они увидели эту жестокость. Я хочу отметить, что здесь все же может быть большая часть, но не все беженцы с границы. Часть из них остается у пункта пропуска, часть остается в полевом лагере. И эту ночь, скорее всего, они будут проводить там, в этих жутких условиях. На улице температура около 0 градусов.