Эта ночь наконец-то будет в тепле. Как беженцы устроились в логистическом центре на границе?

Новости Беларуси. Тысячи замерзших, а теперь еще и промокших после ледяного химического дождя беженцев остаются на границе. Президент Беларуси поручил губернатору Гродненской области и помощнику по региону организовать ночлег для женщин и детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для приема и обогрева подготовили логистический центр, который находится неподалеку. Там сейчас работает съемочная группа СТВ. Последнюю информацию с белорусско-польской границы и как проведут эту ночь беженцы, застрявшие на границе, мы узнаем у Сергея Шуманского.

Сергей Шуманский, корреспондент:

Мы находимся в логистическом центре «Бремино», куда продолжают стягиваться беженцы с белорусско-польской границы, в основном с пункта пропуска «Брузги». Напомню, поручение о подготовке этого центра для беженцев отдал утром 16 ноября сделал Президент. Ответственные за выполнение поручения Владимир Караник и Юрий Караев. Уже два часа центр принимает беженцев. Изначально планировалось, что в первую очередь здесь будут размещаться женщины и дети, но в итоге, как мы видим, здесь довольно много и мужчин. Что, в принципе, не создает никаких проблем, потому что центр готов принять всех беженцев с белорусско-польской границы. Это порядка 2 500-3 000. Здесь без проблем все разместятся. Эти люди обеспечены в первую очередь теплой одеждой, одеялами. Они, наконец, могут спать не на голой земле, не на бетоне, как они спали предыдущую ночь. А на вот этих как минимум теплых одеялах. И еще очень важно – температура здесь +16. Естественно, не стоит сравнивать то, что было этой ночью. Наконец-то, дети, возможно, смогут поспать этой ночью, а не истерично плакать в палатках. Также для беженцев на улице постоянно обновляются цистерны с чистой питьевой водой, сейчас устанавливают биотуалеты. Установлены мусорные баки и установлены несколько палаток с обогревом. В первую очередь, чтобы там смогли обогреться те, кому здесь не хватает температуры и просушить свои вещи после этой встречи с водометами польскими.

Прямо сейчас осматривают медики беженцев – для всех обязательная процедура, осматривают абсолютно всех. Для тех, кто жалуется, – особое отношение, их будут увозить, при необходимости, возможно, даже в Гродненскую больницу. Нет – значит, к машине скорой помощи провожать и оказывать необходимую помощь. Как рассказал Юрий Караев, тех, кто имеет какие-то признаки заболевания, будут в отдельное место отселять. Чтобы создавать какой-то карантин, чтобы не было распространения инфекции. Мы пока не можем пообщаться с большинством беженцев, они располагаются, но с несколькими пообщались.

Дети уже немножко освоились, даже рисуют что-то. У детей хотя бы блеск в глазах появился. Потому что то, что я видел буквально сутки назад, конечно, был настоящий ужас. Питание – гуманитарная помощь от волонтеров, профсоюзов и других организаций будет доставлена сюда уже завтра, 17 ноября. И завтра же эти люди будут иметь возможность, наконец, поесть что-то горячее. Горячее питание будет для них организовано впервые за 10, а может и больше дней. Потому что у них был только сухпаек. Войска на полевых кухнях будут готовить.