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Президент Беларуси примет участие в проверке уровня подготовки офицеров ВС

19 октября 2016 07:30
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Новости Беларуси. Проверка уровня подготовки белорусских офицеров 19 октября пройдет под Барановичами. Участие в смотре принимает Президент Беларуси. Александр Лукашенко посетит пункт управления Министерства обороны, где заслушает доклады о том, как организована в Вооруженных Силах подготовка офицерского состава.

Состоятся и контрольные занятия. Пройдут они в так называемой полевой академии. Этот синоним давно и прочно закрепился за 230-м Обуз-Лесновским общевойсковым полигоном. Это более 10 гектаров лесистой местности, где можно

выполнять стрельбы практически из всех видов танкового и артиллерийского оружия.

Здесь есть все условия, чтобы вооружить офицеров навыками вождения боевых машин и меткой стрельбы, опытом взаимодействия в оборонительном и наступательном бою, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# общество # Армия Беларуси # Александр Лукашенко

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