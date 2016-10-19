Как с течением времени изменились студенческий билет и диплом?

У меня в руках настоящий раритет – диплом об окончании Белорусского государственного университета, которому почти 100 лет. Конечно, он отличается от современного аналога – и по форме, и по размеру. Давайте внимательно изучим этот исторический документ.

Но прежде обратимся к истокам. БГУ – старейший вуз страны. Он распахнул свои двери 30 октября 1921 года. Интересно, что изначально студентов сюда набирали без вступительных экзаменов.

На первых порах студенческих билетов в БГУ не существовало. Зато у каждого на руках имелась лекционная книжка. Это своеобразный аналог «зачетки». Студенческий билет, который назывался «Удостоверение», появился только к 30-ым годам. Он закреплял за студентами право проживания в Минске, ведь в те времена иногородним нельзя было долго находиться в городе без серьезных оснований. Кстати, «Удостоверение» выдавали только от сессии до сессии, а не на весь период обучения.

Что касается первого диплома, то он представлял собой листок форматом А3. На нем значились дисциплины, которые изучал студент, оценки и подписи преподавателей.

Ближе к 1930-м годам «корочки» уменьшились в размерах и стали больше походить на современные. А вот студенческому билету, чтобы видоизмениться, понадобилось несколько столетий. С 2011 года он представляет собой бесконтактную смарт-карту со встроенным чип-модулем, который содержит информацию о вузе и владельце документа в электронном виде. Возможно, через столетие, такое удостоверение тоже станет историей.