6 детей утонули в Беларуси за время купального сезона – МЧС проводит уроки по правилам безопасности на воде

С начала года в Минской области утонуло 17 человек. Двое из них несовершеннолетние. Причины разные. Сотрудники МЧС и ОСВОД усиливают контроль на водоемах, а также проводят профилактические мероприятия, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Очередная встреча прошла в детском оздоровительном лагере «Бригантина», что в Молодечненском районе. Здесь отдыхает более 250 детей в возрасте от 6 до 14 лет. Работники МЧС провели обучающий урок и напомнили правила, которые помогут избежать беды. Дети узнали о коварстве водоворотов и сильного течения. А также специалисты ОСВОД обучили ребят минимальным азам плавания.

Аня Окушевич:

Меня научили не бояться воды, держаться на воде, что делать при судорогах, как спасти друга, если он попадет в беду на воде. Теперь я знаю правила безопасности на воде. У меня есть три младших брата, и я научу обязательно их тоже держаться на воде.

Антон Гусев, преподаватель кафедры аварийно-спасательной подготовки Университета гражданской защиты МЧС Беларуси:

Основная задача данного мероприятия – приучить детей к воде, познакомить с ней, чтобы они поняли, что вода не враг, а друг, и правила безопасности на воде. Также акцент на то, чтобы родители детей обучали и прививали, что на воде баловаться нельзя.

Ребята познакомились с пожарной техникой, аварийно-спасательным оборудованием, примерили боевое снаряжение, поиграли в активные и развивающие игры. Весь упор на правила безопасности.

Алексей Яцевич, главный инспектор по ОП ГОАУ МЧС Беларуси:

На начало купального сезона в 2024 году в стране утонули 64 человека, в том числе 6 детей. По поручению министра по чрезвычайным ситуациям в период летней оздоровительной кампании, начиная с 17 июня, в лагерях нашей страны спасательное ведомство организует занятия для детей по плаванию. Мы искренне убеждены и уверены, что подобные мероприятия будут способствовать снижению количества несчастных случаев на воде.