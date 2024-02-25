Игуменья Гавриила в день выборов: надо быть достойными гражданами своего земного Отечества

Служители Белорусской православной церкви не остаются в стороне от избирательной кампании. В Гродно выездное голосование прошло в Свято-Рождество-Богородичном женском монастыре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В обители 17 избирателей. Это насельницы, церковные служители и настоятельница Игуменья Гавриила. Работники ближайшего избирательного участка доставили выездную урну для голосования в монастырскую библиотеку, и там все началось с молитвы. Церковный хор исполнил в честь Беларуси песню «Многое лета». Только после этого монахини приступили к голосованию. Кстати, это тот особый случай, когда насельницы пользуются паспортом – обычно документы хранятся в канцелярии.

Игуменья Гавриила, настоятельница Свято-Рождество-Богородичного ставропигиального женского монастыря:

Господь что сказал? Воздавайте кесарю кесарево, а Богу – Божье. И даже его пречистая матерь, когда уже должна была родить Христа, что она, бедняжка? Она ехала по месту своей прописки, в Вифлеем, чтобы участвовать в переписи. Господь с Матерью Божией нам сами показали, что надо обязательно быть достойными гражданами своего земного Отечества.

Наблюдатели от СНГ оценили качество электоральной кампании в Беларуси.

Свято-Рождество-Богородичный женский монастырь участвует в каждой электоральной кампании суверенной Беларуси. С самого утра в храме обители во время богослужения прихожане по традиции помолились за нашу страну.